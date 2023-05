Viral Video: सोशल मीडिया में इन दिनों एक तस्वीर वायरल है. तस्वीर किसी कब्र की मालूम पड़ती है, जिसके ऊपर ताला लगा है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दावा किया गया कि तस्वीर पाकिस्तान में किसी कब्रिस्तान की है, जहां अब कब्रों में भी ताला लगाया जाने लगा है. इसकी भी अलग-अलग वजहें बताई गईं. मगर बाद में कुछ और ही सच्चाई सामने आई. पता चला है कि तस्वीर पाकिस्तान के किसी कब्रिस्तान की नहीं बल्कि भारत के हैदराबाद शहर की है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक एक स्थानीय व्यक्ति ने ऐसा दावा किया है.

बताते चलें कि मीडिया के एक वर्ग ने शनिवार को यह खबर चलाई कि पाकिस्तान में माता-पिता अपनी बेटियों की कब्रों को बचाने के लिए ताला लगा रहे हैं. हालांकि सच्चाई कुछ और ही सामने आई. दरअसल पिछले साल हैदराबाद के पुराने शहर के मदन्नापेट इलाके में कब्रिस्तान में पैडलॉक के साथ कब्र को देखने वाले व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और तस्वीरें पोस्ट करने के लिए उसी जगह का दौरा किया.