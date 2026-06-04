Shocking Video: यमुना एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने पहुंची थी करोड़ों की कार, मगर देखते ही देखते जलकर खाक हो गई जगुआर

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार उसकी चपेट में आ गई और धूं-धूं कर जलने लगी. घटना के दौरान एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने पहुंची जगुआर ही जलकर खाक हो गई. (Photo/Instagram)

Noida Fire Video: यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब तेज रफ्तार से दौड़ रही एक लग्जरी जगुआर कार में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार उसकी चपेट में आ गई और धूं-धूं कर जलने लगी. घटना के दौरान एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना दोपहर करीब 3:30 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर जीरो पॉइंट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे हुई.

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अचानक उठने लगा धुआं

बताया जा रहा है कि जगुआर कार सामान्य रूप से एक्सप्रेसवे पर चल रही थी, तभी अचानक से उसमें धुआं उठना शुरू हो गया. चालक ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और कार से बाहर निकल गया. इसके कुछ ही देर बाद कार में आग भड़क उठी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. कार से उठती ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई दे रहा था. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को अवगत कराया गया.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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जलकर खाक हो गई पूरी कार

मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार लगभग पूरी तरह जल चुकी थी. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन मालिकों को समय-समय पर अपने वाहनों की तकनीकी जांच करानी चाहिए, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके. (इनपुट्स एजेंसी)