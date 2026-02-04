Hindi Viral

Groom Head Stuck Out Of The Tent When Friends Lift Him Funny Video Went Viral

Shadi Ka Video: जयमाला में दूल्हे को गोद में ऐसा उठाया, टेंट से ही बाहर निकल गया बेचारे का सिर | देखें फनी वीडियो

Bride Groom Video: वायरल वीडियो में देखेंगे जयमाला के समय दूल्हे को दोस्तों ने ऐसा मजाक किया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी.

दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादियों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन कई बार मस्ती और जोश की सीमा पार हो जाए तो वही पल मजाक का विषय बन जाता है. इन दिनों एक ऐसा ही शादी का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जयमाला के दौरान दूल्हे के साथ ऐसा वाकया हो गया, जिसे देखकर लोग हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी में जयमाला कार्यक्रम चल रहा है. दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर मौजूद हैं और दोनों के हाथों में वरमाला है.

दूल्हे को कंधे पर उठा लिया

परंपरा और मस्ती के नाम पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने दूल्हे को कंधों पर उठा लिया, ताकि दुल्हन माला पहनाए. इसी दौरान जोश में आए दोस्तों ने दूल्हे को अचानक इतनी ऊंचाई तक उछाल दिया कि उसका सिर सीधे टेंट से बाहर निकल गया. इसके बाद हालात और भी मजेदार हो जाते हैं. नीचे खड़ी दुल्हन पूरी कोशिश करती है कि दूल्हे को माला पहना सके, लेकिन दूल्हा ऊपर ही अटका रहता है. कुछ सेकंड तक दूल्हा टेंट के ऊपर, दुल्हन नीचे फिर चारों तरफ मौजूद लोग हंसते नजर आते हैं. शादी का यह पल किसी कॉमेडी सीन से कम नहीं लगता.

हजारों लोगों ने देखा वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘birbilling.vicky’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और 12 हजार से ज्यादा यूजर्स इसे लाइक कर चुके हैं. वहीं कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजे ले रहे हैं. कोई लिख रहा है, ‘जयमाला से पहले दूल्हे को सुरक्षित उतारो’, तो कोई कह रहा है, ‘इतना एक्साइटमेंट शादी में पहली बार देखा.’

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Vinod Kumar (@birbilling.vicky)

क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि यह वीडियो भले ही मजेदार लगे, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसे मस्ती के साथ-साथ सावधानी से जोड़कर भी देख रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि शादी जैसे मौकों पर उत्साह जरूरी है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है. फिलहाल, यह दूल्हा अपनी शादी के इस अनोखे पल को शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, और इंटरनेट पर यह वीडियो लोगों को हंसाने का काम लगातार कर रहा है.

