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गाड़ी नहीं मिली तो खेत के रास्ते भाग निकला दूल्हा, दौड़कर भी पकड़ नहीं पाए बाराती

इस वीडियो में आप देखेंगे कि दूल्हा अपनी शादी में ही मुंह फुलाकर बैठ गया और फिर मौका मिलते ही भाग निकला. वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Updated: April 11, 2026 10:08 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Groom Run Away From Wedding

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शादी-विवाह के वीडियो ही अपलोड किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले अलग-अलग नजारे किसी को भी लोटपोट और हैरान कर देते हैं. फिलहाल शादी से ही जुड़ा एक वीडियो सबका ध्यान खींचने में लगा है. इसमें एक दूल्हे ने अपनी ही शादी के बीच में भागने का फैसला कर लिया. बताया जा रहा है कि दूल्हा एक कार की मांग कर रहा था, लेकिन दुल्हन के परिवार ने उसकी यह शर्त मानने से इनकार कर दिया. इसी बात से नाराज होकर दूल्हा अचानक गुस्से में आ गया और बिना कुछ सोचे-समझे शादी छोड़कर वहां से भाग निकला. यह देख वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और माहौल पूरी तरह बदल गया.

बारात छोड़कर भागा दूल्हा

देख सकते हैं कि जैसे ही दूल्हा भागा बारात में शामिल लोगों को इस बात का पता चल गया. पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि दूल्हा सच में भाग गया है. लेकिन जब उन्होंने उसे दूर जाते देखा तो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े. दूल्हा तेजी से पास के खेतों की ओर भाग रहा था, जहां जमीन सूखी और ऊबड़-खाबड़ थी. उसके पीछे-पीछे कई लोग भी दौड़ रहे थे, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था जहां एक शख्स आगे भाग रहा है और पीछे पूरा समूह उसे पकड़ने के लिए जी-जान लगा रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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देख कर हैरान हुए लोग

काफी देर तक यह दौड़ जारी रही मगर दूल्हा लगातार आगे बढ़ता रहा और लोगों की पकड़ से दूर होता गया. इस घटना ने शादी में आए सभी लोगों को हैरान और परेशान कर दिया. दुल्हन का परिवार भी इस घटना से बहुत दुखी हुआ. यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि शादी वाले दिन भी ऐसा कैसे हो सकता है. यह भी हो सकता है कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भर हो. खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को streetchapri नाम के इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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