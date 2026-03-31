By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Shadi Ka Video: खुशी-खुशी दुल्हन को रसगुल्ला खिलाने लगा दूल्हा, जब नहीं खाया तो जबरन मुंह में ठूंस दिया
Trending Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि जयमाला के बाद दोनों स्टेज पर खड़े हैं और रस्म के तौर पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाने की तैयारी कर रहे हैं.
Dulha Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के बीच स्टेज पर हुआ एक छोटा सा वाकया लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जयमाला के बाद दोनों स्टेज पर खड़े हैं और रस्म के तौर पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाने की तैयारी कर रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में दुल्हन बड़े प्यार से दूल्हे को रसगुल्ला खिलाती है. दूल्हा भी मुस्कुराते हुए उसे खा लेता है और माहौल काफी खुशगवार नजर आता है. आसपास खड़े रिश्तेदार और मेहमान भी इस पल को एंजॉय करते दिखते हैं. लेकिन इसके बाद जो होता है, वही इस वीडियो को वायरल बना देता है.
ये भी पढ़े-मास्क क्यों लगाते हैं इजराइल के सैनिक, वजह तीन हैं जो चौंका ही देगी
दुल्हन को जबरन खिलाया रसगुल्ला
जब दूल्हे की बारी आती है दुल्हन को रसगुल्ला खिलाने की, तो दुल्हन अचानक मुंह खोलने से मना कर देती है. पहले तो दूल्हा हंसते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दुल्हन लगातार इंकार करती रहती है. कुछ सेकंड तक यही सिलसिला चलता है और माहौल थोड़ा अजीब भी लगने लगता है. इसके बाद दूल्हा अचानक थोड़ा सख्त रवैया अपनाता है. वह दुल्हन का चेहरा पकड़कर उसका मुंह खोलने की कोशिश करता है और फिर जबरन रसगुल्ला उसके मुंह में डाल देता है. इस दौरान दुल्हन हल्का विरोध करती नजर आती है, लेकिन आखिरकार रसगुल्ला उसके मुंह में चला जाता है. यह पूरा सीन कैमरे में कैद हो जाता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
Need to attend such marriage once pic.twitter.com/RSIdPtnymr
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 30, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं और दूल्हे की हरकत को हल्का-फुल्का मजाक बता रहे हैं. वहीं कई यूजर्स इसे गलत व्यवहार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी चीजें मजाक में भी नहीं होनी चाहिए. फिलहाल यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर लगातार अपनी राय दे रहे हैं. शादी के इस छोटे से पल ने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है.