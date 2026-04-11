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वरमाला के बीच दुल्हन के मजाक से नाराज हो गया दूल्हा, फिर जो हुआ मेहमान भी चौंक गए

इसमें देख सकते हैं कि अचानक दूल्हा नाराज हो गया और बिना कुछ सोचे-समझे ऐसा कदम उठा लिया, जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए.

Published date india.com Published: April 11, 2026 2:06 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Groom Upset With Bride

शादी के एक से एक वीडियो सोशल मीडिया शेयर किए जाते हैं. इनमें कुछ हंसाते हैं तो कुछ हैरान कर देते हैं. फिलहाल दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यह वीडियो शादी के सबसे खास पल यानी वरमाला की रस्म के दौरान का है. आमतौर पर इस रस्म में हंसी-मजाक और खुशी का माहौल होता है, लेकिन इस वीडियो में जो हुआ वह बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित था. इसे देखकर नेटिजन्स मजेदार रिएक्शन भी पोस्ट कर रहे हैं.

मजाक से नाराज हुआ दूल्हा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और वरमाला की रस्म चल रही है. सबसे पहले दुल्हन दूल्हे के गले में वरमाला डाल देती है. इसके बाद दूल्हे की बारी आती है, जैसे ही दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, दुल्हन मजाक करते हुए थोड़ा पीछे हट जाती है. आमतौर पर ऐसे मजाक शादी में हंसी का माहौल बना देते हैं, लेकिन इस बार दूल्हे को यह मजाक पसंद नहीं आया. वह अचानक नाराज हो गया और बिना कुछ सोचे-समझे ऐसा कदम उठा लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वायरल वीडियो:

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उठाया ऐसा कदम

आगे देख सकते हैं कि दुल्हन के पीछे हटते ही दूल्हे ने पास में खड़ी दूसरी लड़की के गले में वरमाला डाल दी. यह देखकर वहां मौजूद मेहमान हैरान रह गए और कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया. किसी को समझ नहीं आया कि दूल्हे ने ऐसा क्यों किया. यह घटना मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन अचानक गंभीर और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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