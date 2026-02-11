  • Hindi
Shadi Ka Video: शादी में दूल्हे के दोस्त ने पकड़ा दिया ऐसा गिफ्ट, देखकर पेट पकड़कर हंसने लगी दुल्हन | देखें वीडियो

Dulha Dulhan Ka Video: वीडियो में दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े नजर आते हैं और मेहमान उन्हें बधाइयां देने पहुंच रहे हैं. तभी दूल्हे का एक खास दोस्त हाथ में गिफ्ट लेकर स्टेज पर आता है.

शादी का ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Shadi Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े नजर आते हैं और मेहमान उन्हें बधाइयां देने पहुंच रहे हैं. तभी दूल्हे का एक खास दोस्त हाथ में गिफ्ट लेकर स्टेज पर आता है. दोस्त बड़े अनोखे अंदाज में दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट थमाता है. गिफ्ट खोलने पर पता चलता है कि उसने दूल्हा-दुल्हन को गिटार वाली खास डिजाइन की घड़ी दी है.

वीडियो में क्या कुछ नजर आया

इसी दौरान बैकग्राउंड में फिल्म का मशहूर गाना ‘हर दिल जो प्यार करेगा’ बजने लगता है. अब गाना सुनते ही दोस्त खुद को रोक नहीं पाता और स्टेज पर ही डांस करना शुरू कर दिया. दोस्त का डांस इतना मजेदार और अलग अंदाज वाला होता है कि दुल्हन की हंसी छूट जाती है. वह चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती और पेट पकड़कर जोर-जोर से हंसने लगती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा भी मुस्कुराने लगता है और आसपास खड़े मेहमान भी ठहाके लगाने लगते हैं.

कुछ ही सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग दोस्त की मस्ती और दुल्हन की क्यूट रिएक्शन को खूब पसंद कर रहे हैं. यूजर्स वीडियो पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं और इसे शादी के सबसे यादगार पलों में से एक बता रहे हैं.

