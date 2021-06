Guide Ne Kiya Bharatnatyam: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज आते हैं जो लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो आजकल चर्चा में है. वीडियो की खास बात ये है कि इसमें एक गाइड, विदेशियों को भरतनाट्यम सिखा रहा है. उसका अंदाज और डांस का स्टाइल देख लोग इसके दीवाने हुए जा रहे हैं. Also Read - Marna Hai to Mar Jao: बच्चों की फीस कम करने की अपील पर बोले MP के शिक्षा मंत्री- 'मरना है तो मर जाओ'

वीडियो में दिख रहा है एक गाइड. उसके आसपास विदेशी खड़े हैं. रात का समय है. वो सभी को इंडियन डांस स्टाइल भरतनाट्यम के बारे में बता रहा है.

वो न केवल लोगों को डांस के बारे में बता रहा है बल्कि सभी को डांस स्टाइल के कई एक्सप्रेशंस भी करके दिखा रहा है.

उसका ये स्टाइल देखकर वहां मौजूद सभी पर्यटक काफी खुश हैं. वीडियो के अंत में वे सभी ताली बजाकर गाइड की प्रशंसा करते हैं.

वीडियो को Danvir Singh ने ट्विटर पर शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

A Indian guide at a tourist spot explaining to foreigners about Bharatnatyam …….!

What a skill level and what an involvement in his job.! Hats off …..

देखें वीडियो-

A Indian guide at a tourist spot explaining to foreigners about Bharatnatyam …….! 👌🏼What a skill level and what an involvement in his job.! Hats off …..👌🏼👍🏼👏🏼😊 pic.twitter.com/zyNIH3qpXu — Danvir Singh दानवीर सिंह (@danvir_chauhan) June 28, 2021

वीडियो को 8 हजार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है. इस पर कमेंट करके लोग लिख रहे हैं कि उन्हें गाइड पर गर्व है. वो जिस तरह से भारत की संस्कृति का बयान कर रहा है, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है.