शख्स के मुंह में निकल गए 10 एक्स्ट्रा दांत, पता चलते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड | हैरान करेगा VIDEO
Ajab Gajab Fact: शख्स का नाम प्रताब मुनियांडी बताया गया है, जो मलेशिया के रहने वाले हैं और पेशे से इंजीनियर हैं. वह ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं.
Viral Video Today: मलेशिया के एक व्यक्ति के साथ कुदरत का ऐसा अनोखा करिश्मा हुआ, जिसने उसे सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया. आमतौर पर इंसानों के मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन इस शख्स के मुंह में कुल 42 दांत पाए गए. यानी सामान्य लोगों की तुलना में उसके मुंह में 10 एक्ट्रा दांत हैं. इसी अनोखी वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है. इस शख्स का नाम प्रताब मुनियांडी बताया गया है, जो मलेशिया के रहने वाले हैं और पेशे से इंजीनियर हैं. वह ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं. जब उनके दांतों की गिनती की गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उनके मुंह में कुल 42 दांत मौजूद थे. यह संख्या सामान्य इंसानों से काफी ज्यादा है, जिसके कारण उन्हें किसी पुरुष के मुंह में सबसे ज्यादा दांत होने का रिकॉर्ड मिला.
खुद हैरान रह गया शख्स
प्रताब मुनियांडी बताते हैं कि लोगों को जब यह पता चलता है कि उनके मुंह में 32 की बजाय 42 दांत हैं, तो वे काफी हैरान हो जाते हैं. हालांकि इतने ज्यादा दांत होने के बावजूद उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती और उनका स्वास्थ्य भी सामान्य रहता है. उनकी मुस्कान भी बाकी लोगों से अलग नजर आती है, जो लोगों का ध्यान खींच लेती है.
पहले 38 फिर 42 हो गए दांत
दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अपने ज्यादा दांतों के बारे में पहली बार साल 2021 में शक हुआ था. उस समय वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे. शक होने पर उन्होंने अपने दांत गिने तो संख्या 38 निकले. इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई. एक्स-रे में पता चला कि उनके मुंह में अभी चार दांत और निकलने बाकी हैं.
साल 2023 तक जब वे चारों दांत भी बाहर आ गए तो उनके कुल दांतों की संख्या 42 हो गई. इसके बाद डेंटिस्ट्स ने पूरी जांच की और पुष्टि की कि सचमुच उनके मुंह में 42 दांत हैं. इसी के साथ यह अनोखा रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया. अब सोशल मीडिया पर भी प्रताब मुनियांडी और उनके इस अनोखे रिकॉर्ड की खूब चर्चा हो रही है.