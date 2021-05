Gujarat Cyclone Tauktae News Update: गुजरात में अहमदाबाद स्थित जमालपुर में एक पांच मंजिला इमारत (Building Collapse in Jamalpur) देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई. हालांकि अच्छी बात ये रही समय रहते इमारत में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. बताया जाता है कि मंगलवार को चक्रवाती तूफान तौकते (Cyclone Tauktae) से इमारत को खासा नुकसान पहुंचा था और इसके गिरने की आशंका थी. इसलिए कल ही इमारत में रह लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. खबर लिखे जाने तक इमारत गिरने से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है.

गिरती हुई इमारत का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. 21 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी चट्टान की तरह खड़ी दिख रही पांच मंजिला इमारत चंद सेकंड में धराशाई हो गई. वीडियो में इसके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं.

मालूम हो कि तौकते तूफान ने कल मंगलवार को दोपहर डेढ़ बजे प्रदेश के कई जिलों और केंद्र शासित प्रदेश दीव में दस्तक दी. गुजरात में चक्रवाती तूफान संबंधी घटनाओं में अभी तक 45 लोग मारे जा चुके हैं. तूफान ने प्रदेश के तटीय इलाकों को खूब नुकसान पहुंचाया. इसकी वजह से करीब 69 हजार बिजली के खंभे और बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए. हजारों घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा. फसलों को नुकसान पहुंचा. तूफान की वजह बड़ी संख्या पशुओं की भी मौत हो गई.

Gujarat: A five-storey building has collapsed in Jamalpur area of Ahmedabad. "No casualty reported. The evacuation was done two days back," says Sagar Sambada, ACP, E division pic.twitter.com/qWc2cueiKy

