  • Hindi
  • Viral
  • Gujarat Youth Drowns While Others Swim Nearby Shocking Cctv Video Went Viral

VIDEO: सब कलाबाजी समझते रहे इधर स्विमिंग पूल में डूब गया शख्स, होश उड़ा देगा ये वायरल वीडियो

वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक करीब दो मिनट तक पानी में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा. वह बार-बार हाथ हिलाकर मदद मांगता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोग इसे शख्स की कलाबाजी समझते रहे और अपनी मस्ती में लगे रहे.

Published date india.com Published: March 30, 2026 4:21 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Trending Video
वायरल वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा. (Photo/X)

Gujarat Ka Viral Video: गुजरात के सूरत से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लोगों के बीच मौजूद एक शख्स स्विमिंग पूल में डूब गया और आसपास मौजूद लोग उसे समझ ही नहीं पाए. इस पूरी घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है. यह घटना 23 मार्च की बताई जा रही है, जो सूरत जिले के ओलपाड इलाके के एक रिसॉर्ट की है. यहां करीब 25 से ज्यादा लोग स्विमिंग पूल में और उसके आसपास मौजूद थे. इसी दौरान 22 साल का युवक पूल में उतरा, लेकिन कुछ ही देर में वह डूबने लगा.

नीतीश कुमार खुद आखिरी बार कब जीते थे चुनाव, 99% लोग जानते ही नहीं होंगे जवाब

लोग समझते रहे कलाबाजी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक करीब दो मिनट तक पानी में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा. वह बार-बार हाथ हिलाकर मदद मांगता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोग इसे शख्स की कलाबाजी समझते रहे और अपनी मस्ती में लगे रहे. हैरानी की बात यह है कि इतने लोगों के बीच किसी ने भी उसकी हालत को गंभीरता से नहीं लिया. जब युवक बेहोश हो गया तब उसे बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टर ने मृत घोषित किया

उसे 108 एंबुलेंस के जरिए ओलपाड सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद रिसॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की जागरूकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है. अक्सर डूबने वाला व्यक्ति शोर नहीं कर पाता और उसकी हरकतें सामान्य लगती हैं, जिससे लोग समझ नहीं पाते कि वह खतरे में है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

यह घटना एक बड़ा सबक भी देती है कि पानी के आसपास हमेशा सतर्क रहना जरूरी है और किसी भी असामान्य हरकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मालूम हो घटना से जुड़ा हैरान करने वाला वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.