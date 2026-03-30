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VIDEO: सब कलाबाजी समझते रहे इधर स्विमिंग पूल में डूब गया शख्स, होश उड़ा देगा ये वायरल वीडियो
वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक करीब दो मिनट तक पानी में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा. वह बार-बार हाथ हिलाकर मदद मांगता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोग इसे शख्स की कलाबाजी समझते रहे और अपनी मस्ती में लगे रहे.
Gujarat Ka Viral Video: गुजरात के सूरत से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लोगों के बीच मौजूद एक शख्स स्विमिंग पूल में डूब गया और आसपास मौजूद लोग उसे समझ ही नहीं पाए. इस पूरी घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है. यह घटना 23 मार्च की बताई जा रही है, जो सूरत जिले के ओलपाड इलाके के एक रिसॉर्ट की है. यहां करीब 25 से ज्यादा लोग स्विमिंग पूल में और उसके आसपास मौजूद थे. इसी दौरान 22 साल का युवक पूल में उतरा, लेकिन कुछ ही देर में वह डूबने लगा.
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लोग समझते रहे कलाबाजी
वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक करीब दो मिनट तक पानी में खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा. वह बार-बार हाथ हिलाकर मदद मांगता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोग इसे शख्स की कलाबाजी समझते रहे और अपनी मस्ती में लगे रहे. हैरानी की बात यह है कि इतने लोगों के बीच किसी ने भी उसकी हालत को गंभीरता से नहीं लिया. जब युवक बेहोश हो गया तब उसे बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
डॉक्टर ने मृत घोषित किया
उसे 108 एंबुलेंस के जरिए ओलपाड सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद रिसॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की जागरूकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है. अक्सर डूबने वाला व्यक्ति शोर नहीं कर पाता और उसकी हरकतें सामान्य लगती हैं, जिससे लोग समझ नहीं पाते कि वह खतरे में है.
एक्स पर देखें वीडियो
Surat Youth Drowns While Others Swim Nearby; CCTV Video Shows Struggle
pic.twitter.com/T3Xg2mkFKC
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 30, 2026
यह घटना एक बड़ा सबक भी देती है कि पानी के आसपास हमेशा सतर्क रहना जरूरी है और किसी भी असामान्य हरकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मालूम हो घटना से जुड़ा हैरान करने वाला वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.