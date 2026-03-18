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Gujarati Family Shaved Their Heads After The Birth Of Child Video Went Viral

Mundan Ka Video: जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा मुंडन, बच्चे के बाद पूरे परिवार ने मुड़ा लिया सिर | देखिए वीडियो

Ajab Gajab Video: पूरी घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है, जिसका मुंडन पूरा हो चुका है.

गुजराती परिवार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: जिंदगी में आपने कई मुंडन देखे होंगे, मगर गुजरात से सामने आए अनोखे मुंडन के मामले ने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक बच्चे के मुंडन के बाद जो हुआ, वह आम परंपराओं से बिल्कुल अलग था. पूरी घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है, जिसका मुंडन पूरा हो चुका है. वह अपनी मां की गोद में है और सब कुछ सामान्य लगता है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दृश्य ऐसा मोड़ लेता है, जो इस पूरे संस्कार को चर्चा का विषय बना देता है.

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बच्चे के साथ परिवार ने कराया मुंडन

बच्चे के बाद उसकी मां खुद अपना सिर मुंडवाती नजर आती है. इसके बाद परिवार की अन्य महिलाएं और सदस्य भी एक-एक करके अपने बाल हटवा लेते हैं. देखते ही देखते यह एक बच्चे का मुंडन संस्कार पूरे परिवार के सामूहिक मुंडन में बदल जाता है. बताया जा रहा है कि परिवार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि बच्चा खुद को अलग या अकेला महसूस न करे. यानी इस परंपरा को उन्होंने एक भावनात्मक जुड़ाव और साथ निभाने के प्रतीक में बदल दिया. हर सदस्य ने इस पल को साझा करके इसे खास बना दिया.

एक्स पर देखें वीडियो

मुंडन का सबसे प्यारा पल! गुजरात के एक छोटे से गांव में, बेटे को मुंडन के दौरान अकेला महसूस न हो, इसलिए पूरे परिवार ने अपने सिर मुंडवा लिए और एक खास प्यार भरी शुरुआत की। यह छोटा सा इशारा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के दिल छू रहा है। pic.twitter.com/d7YzBzC8ol — JIMMY (@Jimmyy__02) March 18, 2026

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इस अनोखे मुंडन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे परिवार के प्यार और एकजुटता की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे परंपरा से हटकर कदम मानते हुए खासकर महिलाओं के मुंडन पर सवाल उठा रहे हैं. महज कुछ सेकंड का यह वीडियो अब एक बड़ी बहस की वजह बन चुका है. सवाल सिर्फ मुंडन का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या परंपराओं को ऐसे नए तरीके से अपनाना सही है या नहीं. स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसमें दिखाए दावों की किसी भी रूप में पुष्टि नहीं करता है.

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