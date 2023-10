Viral Video: गुरुग्राम में चलती कार से एक के बाद एक फोड़े पटाखे, बेखौफ युवाओं का डराने वाला वीडियो वायरल

Crackers Bursting Viral Video: हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार से आतिशबाजी करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो गोल्फ कोर्स रोड का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक बिना किसी डर के चलती गाड़ी से पटाखे फोड़ते और हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं.

गुरुग्राम पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने वीडियो के सामने आते ही मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस उपायुक्त (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा कि मालिक की पहचान से बचने के लिए कार का नंबर छिपाया गया है. गुरुग्राम पुलिस ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTI) को रंग और बनावट के आधार पर इस गाड़ी की डिटेल निकालने के लिए कहा है.

14 सेकंड की इस वायरल क्लिप में, पटाखे छोड़े जा रहे हैं. इतना ही नहीं एसयूवी में बैठे एक व्यक्ति को अपनी और अन्य लोगों की जान जोखिम में डालकर कार से बाहर लटकते देखा जा सकता है. इससे पहले 29 अक्टूबर, 2022 को गुरुग्राम से एक ऐसी ही वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें साइबर हब से डीएलएफ फेज-III की ओर जा रही एक काली सेडान को पटाखों छुड़ाते हुए देखा गया था.

gurgaonpolice nabs three for bursting #CRACKERS on car in #Gurgaon #Gurugram . #pollution #VideoViral

Gurugram: On Diwali night, youths set off fireworks over a moving car. video that went viral @gurgaonpolice #Trending #trendingvideos #ViralVideo pic.twitter.com/DFIbQiCpr7

— Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 28, 2022