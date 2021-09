Viral Video: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने अपने महंगे अपार्टमेंट की बालकनी से कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अपने पड़ोसियों की शिकायत पर अनवर सैयद फैजुल्ला हाशमी नाम के शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बीते शनिवार को गुरुग्राम की एक आवासीय सोसायटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शख्स एक बच्चे से पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने को कह रहा था.Also Read - Sabji Bechne Ka Style: कभी नहीं देखा होगा ऐसा सब्जी बेचने वाला, आवाज सुनकर पूरी मार्केट इसे ही देखने लगी | Viral हुआ मजेदार Video

मामले की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को रविवार को गुरुग्राम में ‘इंपीरियल गार्डन सोसाइटी’ के निवासियों से शिकायत मिली, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर की बालकनी पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगा रहा था. अधिकारी ने कहा, ‘समाज में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने का मामला राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए तलाशी जारी है.’ Also Read - अब Mirzapur में शख्स को बेवजह से पीटने लगी महिला, मार दिए कई थप्पड़ और डंडे | Viral हो गया Video

इस बीच, उस व्यक्ति की पत्नी ने पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसके पति का डिप्रेशन का इलाज चल रहा है. पुलिस ने कहा, ‘व्यक्ति की पत्नी ने भी समाज के निवासियों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि समाज के लोग उसके घर आए और बिना किसी कारण के उसे धमकाया.’ Also Read - GF Ke Sath Pakda Gaya Pati: प्रेमिका के साथ होटल में घुसने वाला था पति, रंगे हाथ पत्नी ने पकड़ लिया, Viral हो गया ये Video

यहां देखें वीडियो-

Pakistan Zindabad slogan in Gurugram?

Residents of Imperial Gardens Society, Gurugram have filed complaint against Anwar Syed Faizullah Hashmi for teaching a kid slogans of 'Hindustan Murdabaad' and 'Pakistan Zindabad.' pic.twitter.com/3vPdi6V8Xp

— Ankur (@iAnkurSingh) August 28, 2021