Gurugram Viral Video: सीएनजी भरवा लिया मगर पैसे नहीं दिए, विरोध किया तो पंप कर्मचारियों को लाठियों से पीटा

Gurugram Viral Video: गुरुग्राम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें युवकों और सीएनजी पंप कर्मियों के बीच भीषण लड़ाई होती दिख रही है. गुरुग्राम में बुधवार की रात नखडोला गांव के पास सीएनजी पंप के कर्मियों पर 6-7 युवकों ने हमला कर दिया. जिसमें तीन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. दो हमलावरों को कर्मचारियों ने काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि संदिग्ध एक कार में सवार होकर नखडोला गांव स्थित सीएनजी स्टेशन पर आए थे. इसी दौरान कुछ बहस हुई और मामला बिगड़ गया.

कर्मचारियों ने उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहा. इससे बहस हो गई. जब पंप कर्मचारी ने 575 रुपये का बिल दिया तो हंगामा और बढ़ गया. इसके बाद युवाओं ने पंप कर्मियों पर लाठियों से हमला कर दिया. हंगामा देखकर पंप प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप किया और आरोपियों को रोकने की कोशिश की. गुस्साए युवकों ने उन पर मुक्का मारा और लाठियों से हमला कर दिया, उनमें से एक ने एक कर्मचारी के सिर पर वार किया. इसके बाद हमलावरों ने मौके से भागने की कोशिश की. लेकिन, दो हमलावरों को पंप कर्मचारियों ने पकड़ लिया.

पंप कर्मचारियों ने बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया. घटना के एक गवाह ने कहा कि रात में एक कार आई और सीएनजी भरने की मांग की. हमने उनसे पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहस शुरू कर दी और हम पर लाठियों से हमला कर दिया. वे नशे में थे. हमारे एक सहकर्मी को गंभीर चोटें आई है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है. जबकि, अन्य दो कर्मचारियों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.