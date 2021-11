Gym Wala Dance: सोशल मीडिया की दुनिया लाखों करोड़ों वीडियो से भरी पड़ी है, जहां हर रोज कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है. यहां कभी ऐसे कुछ वायरल होता है जो भावुक कर देता है तो कभी हंसी रोकना ही मुश्किल हो जाता है. अभी एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो एक लड़के से जुड़ा है जो ऐसे फनी स्टाइल में डांस करता है पेट पकड़कर हंस पड़ेंगे. मजेदार वीडियो कुछ ही समय में हजारों बार देखा जा चुका है और नेटिजन भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं.Also Read - Naag Nagin Love Video: एक-दूसरे को प्रेम कर रहे थे नाग-नागिन, तभी हुआ कुछ ऐसा यकीन नहीं होगा | देखिए वीडियो

वायरल हो रहा 14 सेकंड का वीडियो किसी विवाह समारोह का मालूम होता है. इसमें डीजे पर लोग जमकर डांस कर रहे हैं कि तभी एक जिम वाला लड़का भी वहां पहुंच गया और डांस करने लगा. देख सकते हैं कि लड़का यहां भी जिम वाले स्टाइल में डांस करने लगता है. वो डांस में ही एक-एक कर बॉडी बिल्डिंग के सारे सेटे मार देता हैं. वीडियो में ये दृश्य देखकर हंसी नहीं रुकती है. लड़के को यूनिक स्टाइल में डांस करता देख वहां मौजूद अन्य लोग भी हंस पड़ते हैं. Also Read - Dosto Ka Majak: चुपचाप कमरे में घुस आए तीन दोस्त, उसके बाद जो किया हिल गया लड़का | देखिए मजेदार Video

यहां देखें वीडियो- Also Read - Ladki Ka Dance: ढोल की आवाज सुनते ही मैदान में कूद पड़ीं लड़कियां, फिर एक के डांस ने तो हिला दिया | देखिए ये Video

Dance का नहीं पता लेकिन भाई Gym के शौक़ीन ज़रूर हैं 🤗💪

Can you tell which all muscles exercises he covered in his dance 😍🕺?? #FitBharat🇮🇳 pic.twitter.com/arPUATefRf

— Fit Bharat (@FitBharat) November 23, 2021