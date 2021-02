Hamari Pawri Horai Hai: सोशल मीडिया पर फनी वीडियोज शेयर होते रहते हैं, जो लोगों के लिए मस्ती का जरिया बन जाते हैं. ऐसा ही वीडियो एक लड़की का वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो पार्टी को ‘पावरी’ कह रही है. वीडियो पर मीम्स, जोक्स तो शेयर हो ही रहे हैं, साथ ही बड़े ब्रांड्स भी इस पर जमकर पोस्ट कर रहे हैं. Also Read - Panda Ki Masti: पांडा की रोलिंग-पोलिंग, दिल जीत लेगा ये मजेदार गुलाटियों वाला Video

ये वीडियो तब चर्चा में आया जब इसे पाकिस्‍तानी क्रिएटर Dananeer ने शेयर किया. उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

शेयर करते हुए लिखा,

No one:

When borgors visit northern areas: yeh hamari pawri horai haai

This is the gold content you guys signed up for. 10/10 meme material

देखें पोस्ट-

View this post on Instagram A post shared by Dananeer | 🇵🇰 (@dananeerr)

इस वायरल पोस्ट पर देश के बड़े ब्रांड्स ने क्या क्रिएटिविटी दिखाई है, ये भी देखें-

View this post on Instagram A post shared by Swiggy (@swiggyindia)

View this post on Instagram A post shared by zomato (@zomato)

View this post on Instagram A post shared by OYO (@oyorooms)

View this post on Instagram A post shared by Domino’s Pizza India (@dominos_india)