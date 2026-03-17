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OMG! दस जगह से टूट गई दोनों हाथ की हड्डी, फिर पैर से इंस्टाग्राम चलाने लगा शख्स | देखें VIDEO

Trending Video Today: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स अपने पैर के अंगूठे से मोबाइल चला रहा है. वह इंस्टाग्राम खोलकर आराम से रील्स देख रहा है. उसकी यह हरकत देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

Published date india.com Published: March 17, 2026 11:17 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
शख्स का ये वीडियो देखकर सचमुच हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.(Photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ दिखाई देता है. पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि वह किसी गंभीर हादसे का शिकार हुआ है. उसके दोनों हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और हालत काफी दर्दनाक लगती है. माना गया है कि शख्स का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके दोनों हाथों की हड्डियां करीब दस जगह से टूट गईं. इतना ही नहीं, उसके पैर में भी चोट आई. डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है. इसके बावजूद जो चीज लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही है, वो उसका मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका है.

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वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स अपने पैर के अंगूठे से मोबाइल चला रहा है. वह इंस्टाग्राम खोलकर आराम से रील्स देख रहा है. उसकी यह हरकत देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. जहां एक तरफ उसकी हालत पर सहानुभूति जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग उसकी जुगाड़ तकनीक की तारीफ कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में मौजूद किसी व्यक्ति ने ही यह वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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कुछ यूजर्स का कहना है कि आज के दौर में लोग मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि किसी भी हालत में उसे छोड़ नहीं सकते. वहीं कुछ लोग इसे इंसानी जिद और एडजस्ट करने की क्षमता का उदाहरण बता रहे हैं. यह वीडियो एक तरफ जहां मनोरंजन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में मोबाइल की कितनी बड़ी भूमिका हो चुकी है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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