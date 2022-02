Hardik Pandya Lookalike: भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों भले ही चोट के कारण टीम से बाहर हैं. लेकिन किसी न किसी वजह से वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं. हार्दिक पांड्या जल्द ही आईपीएल में खेलते नजर आएंगे. लेकिन इससे पहले वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. वजह है कि उनके जैसा दिखने वाला एक डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर कार्मेलो हायेस. कार्मेलो की कुछ तस्वीरों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें वो कुछ-कुछ हार्दिक पांड्या की तरह नजर आ रहे हैं. इसी के कारण वो ट्विटर पर हार्दिक पांड्या के साथ-साथ ट्रेंड कर रहे थे. जब इस बात की उन्हें जानकारी मिली तो इस संबंध में उन्होंने खुद भी एक ट्वीट किया है.Also Read - Ukraine Russia Crisis: रिपोर्टर ने रूस-यूक्रेन संकट को एक-दो नहीं 6 भाषाओं में किया कवर, बार-बार देखा जा रहा ये वीडियो

हार्दिक पांड्या अपनी स्टाइलिश लुक के कारण फैन्स के दिलों पर छाए रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनसे मिलती जुलती एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर कार्मेलो हायेस की है. दोनों इस तस्वीर में एक जैसे ही लुक में नजर आ रहे हैं. दोनों के लुक को मिलता-जुलता देख फैन्स भी मजेदार मीम्स शेयर करने लगे. बता दें कि कार्मेलो हायेस अमेरिका के रहने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी में खेलते हैं. उनका असली नाम क्रिश्चियन ब्रिघम है लेकिन रिंग में वह कार्मेलो के नाम से उतरते हैं.

.@hardikpandya7 has me trending in India. Much love 🤟🏾

— Carmelo Hayes (@Carmelo_WWE) February 22, 2022