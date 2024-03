Haryana Viral Video: बोर्ड एग्जाम में नकल कराने बिल्डिंग पर चढ़ गए लोग, खिड़कियों में घुसकर बांटने लगे पर्ची | देखें वीडियो

Haryana Viral Video: जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होती हैं नकल के मामले भी सामने आने लगते हैं. नकल कराने के लिए लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते. अभी ताजा मामला हरियाणा से सामने आया है. हरियाणा में नकल कराने का लाइव वीडियो सामने आया है. मंगलवार को नूंह जिले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की 10वीं कक्षा के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में जमकर नकल हुई. तावड़ू क्षेत्र के चन्द्रावती स्कूल में पेपर में बड़ी संख्या में युवा नकल कराते दिखे. परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही किसी ने परीक्षा केंद्र से फोटो खींचकर पेपर आउट कर दिया.

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है. इसमें नकल कराने के लिए लोग स्कूल बिल्डिंग की खिड़कियों पर चढ़े हुए हैं. कुछ लड़के छत पर दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं नीचे लोगों की भारी भीड़ भी जमा है. कई लोग कैमरे में इस नजारे को कैद करने में लगे हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि लोग नकल कराने के लिए खुद की जान को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो गया. साथ ही नेटिजन्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं.

video is of Haryana’s 10th board exam! Tawadu Exam Center in Nuh district during the Haryana Board Physical Education exam. How the game of imitation was going on without caring for life by climbing the windows. Don’t know where the police were ? #Haryana #BoardExams pic.twitter.com/cPbg1dY3FH

