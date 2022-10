Hathi Ka Video: जंगल में शेर, बाघ और चीतों को सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है. वो पलक झपकते ही दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं. लेकिन जंगल में ही कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनपर छेड़ना इन आदमखोर जानवरों को भारी पड़ जाता है. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो हाथी और बाघ से जुड़े है. इसमें आपको नजर आएगा कि जंगल में चुपचाप खड़े हाथी को देख बाघ उसका शिकार करने पहुंच गया. लेकिन गजराज ने अगले सेकेंड ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा.Also Read - Wild Animal Video: शिकार करने गया तो कुत्ते ने ही पकड़ लिया बाघ का कान, मदद के लिए शेर को बुलाया पर वो भी नहीं आया- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह शांत खड़े हाथी को देख बाघ उसके नजदीक पहुंच जाता है. वो हाथी पर हमले की योजना बना रहा होता है. लेकिन इसकी भनक गजराज को लग जाती है. पूरे दम से हाथी ने बाघ पर ही पलटवार कर दिया. हाथी के भयानक रूप को देख बाघ तुरंत नौ दो ग्यारह हो गया. जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया हाथी उसका पीछा करता रहा.

Tiger can scare but cannot kill a full grown elephant@susantananda3 pic.twitter.com/1kWConQUeK

