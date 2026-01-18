Hindi Viral

Hathi Ka Video Chachaji Ke Upar Baith Gaya Hathi

Hathi Ka Video: घर जा रहे चाचाजी के ऊपर ही बैठ गया हाथी, बचाने की जगह मजे से वीडियो बनाने लगे लोग | देखिए

Hathi Ka Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह विशालकाय हाथी, चाचाजी के ऊपर ही बैठ जाता है. आगे का सीन बहुत चौंकाएगा.

Hathi Ka Video: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं, जिन पर चाहकर भी कोई यकीन नहीं कर पाता. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल ध्यान खींच रहा है. इसमें दिखाई देता है कि एक विशालकाय हाथी सड़क पर चाचाजी के ऊपर जाकर बैठ जाता है. हाथी का अंदाज ऐसा है मानो वह किसी कुर्सी पर आराम से बैठा हो और नीचे बैठा शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि फर्नीचर हो. यह दृश्य इतना अजीब है कि पहली नजर में किसी को भी यकीन नहीं होता. सड़क पर यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग डर और हैरानी के कारण वहीं रुक जाते हैं और देखते ही देखते दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो जाता है.

हाथी का खतरनाक रूप

वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि सड़क पर बसें, बाइक सवार और पैदल चलने वाले सभी लोग एक ही जगह ठहर गए हैं. कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि हाथी और चाचाजी को देखकर हर कोई सहम गया है. कई लोग इस अनोखे और डरावने दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगते हैं. वहीं, जिस शख्स के ऊपर हाथी बैठा है, वह बेहद परेशान और घबराया हुआ दिखाई देता है. वह हाथी के नीचे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा होता है कि वह बाहर नहीं आ पाता.

इंस्टाग्राम पर देखिए इस वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Remix Master (@remixmaster.s2k)

एआई से बना है यह वीडियो

हालांकि, जब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई तो लोगों को थोड़ी राहत मिली. यह वीडियो असल में कोई वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाया गया है. आजकल एआई तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि असली और नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है. इसी वजह से ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं लेकिन हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं होता. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक है. इसे remixmaster.s2k नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

