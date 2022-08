Hathi Ka Video: हाथी को देखना हमेशा ही आनंददायक होता है कभी वो पानी में लोटता दिखता है तो कभी अपने साथियों से भिड़ जाता है. अभी फिर से हाथी का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप भी यकीन ना करेंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी पेड़ पर लगे कटहल को देख ललचा जाता है और फिर उसे तोड़ने की कोशिश में लग जाता है. पेड़ पर लगा कटहल हाथी से करीब 15-20 फीट ऊपर था. पर हाथी उसे तोड़कर ही दम लेता है. हाथी के इस अंदाज को वहां मौजूद लोगों ने खूब पसंद किया है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.Also Read - कौन हैं पिंगली वेंकैया? जिनकी वजह से भारत को मिला तिरंगा | सिर्फ 7 प्वाइंट में जानिए अहम बातें

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी टहलते हुए एक पेड़ के पास आता है. दूर से ही उसकी नजर पेड़ पर लगे कटहल पर पड़ जाती है. जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है कटहल को तोड़ने की जुगत में जुट जाता है. कटहल हाथी से करीब 15-20 फीट ऊपर था और ऐसे में कटहल तक पहुंच पाना हाथी के लिए आसान नहीं था. पर हाथी ने हार नहीं मानी और वो कटहल तोड़ने के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में लग जाता है. अंत में पेड़ के सहारे सूंड उठाकर कटहल तक पहुंच जाता है और उसे तोड़ लेता है. Also Read - Dance Ka Video: म्यूजिक बजते ही पूरा परिवार स्टेज पर जा पहुंचा, फिर जो डांस दिखाया इंटरनेट तक दिल हार गया- देखें वीडियो

Jackfruit is to Elephants what Mangoes are to humans.. and the applause by humans at the successful effort of this determined elephant to get to Jackfruits is absolutely heartwarming 😝

video- shared pic.twitter.com/Gx83TST8kV

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) August 1, 2022