VIDEO: बीमार केयरटेकर को देखने अस्पताल तक पहुंच गया हाथी, फिर जो किया इमोशनल हो गया हर कोई

सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल्स से जुड़े एक से एक वीडियो देखने को मिल जाते हैं. कभी जानवरों का खूंखार रूप दिखाई देता है तो कभी उनका इमोशनल एंगल सबको हैरान कर देता है. डॉगी और बंदर जैसे जानवरों का अपने मालिक के प्रति प्यार तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक हाथी ने जो अपने केयरटेकर के लिए किया उसे देख यकीन नहीं कर पाएंगे. वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो में इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है. इसमें हाथी का केयरटेकर बीमार हो गया अस्पताल में भर्ती हो गया. सूचना पाकर हाथी विचलित हो उठा और उससे मिलने अस्पताल पहुंच गया.

हाथी से जुड़ी कई खबरें अक्सर सामने आती हैं. ज्यादातर हाथी के हमले से जुड़ी खबरें ही देखने को मिलती हैं. लेकिन इस वीडियो में हाथी का इमोशनल एंगल देखने को मिल रहा है. हाथी के केयरटेकर की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गया. फिर क्या था हाथी बेचैन हो उठा और उससे मिलने अस्पताल तक चला गया. हाथी को देख अस्पताल में मौजूद सारे लोग हैरान रह गए. अंत में सबने मिलकर हाथी को उसके केयरटेकर से मिलाया. हाथी फर्श पर बैठकर केयरटेकर को देख रहा होता है. इस नजारे ने वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को इमोशनल कर दिया.

An elephant comes to visit it’s elderly human companion in village hospital … 💕pic.twitter.com/QMx14Jlx0c

