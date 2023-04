Hathi Ka Video: हाथी के बच्चे को दबोचने की भूल कर गया मगरमच्छ, गजराज ने इतना मारा हिल ही गया- देखें वीडियो

Hathi Aur Magarmach Ki Ladai: वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. इनमें कभी जानवरों के बीच प्रेम तो कभी लड़ाई देखने को मिलती है. अभी जो वीडियो सामने आया है वो एक हाथी और मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है. हाथी जहां शांत जानवर माना जाता है तो वहीं मगरमच्छ को काफी खूंखार कहा जाता है. मगर हाथी जैसे जीव को कोई छेड़ने की भूल करे तो इसका अंजाम काफी बुरा होता है. इस वीडियो में मगरमच्छ ने ऐसी ही गलती कर दी और फिर आगे जो हुआ दहल कर रह गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पानी में हाथी और उसका बच्चा खेल रहे हैं. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें मगरमच्छ भी है. मगरमच्छ ने तुरंत हाथी के बच्चे को पकड़ लिया. इससे हाथी बौखला गया और मगरमच्छ पर अटैक कर दिया. उसके गुस्सैल रूप को देख मगरमच्छ काफी डर गया और तुरंत पानी से जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ.