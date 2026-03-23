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Hathi Ka Video: हाथी को देखते ही शेरों की सिट्टी-पिट्टी गुम, लोग बोले- यही है जंगल का असली बॉस | देखें वीडियो

Hathi Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह हाथी ने शेरों को बुरी तरह धमका दिया. मौके पर जो हुआ देखते रह जाएंगे.

Hathi Ka Video: जंगल में सबसे ताकतवर जानवरों की बात आती है, तो सबसे पहले शेर और हाथी का नाम ही सामने आता है. सोचिए इन्हीं दोनों का आमना-सामना हो जाए तो सीन कैसा बनेगा. निश्चित तौर पर काफी रोमांचक दृश्य होगा. इसी तरह का एक वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है. इसमें शेर और हाथी का आमना-सामना ही दिखाया गया है. इसमें शेरों की पूरी टीम पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था. उसी दौरान एक विशाल हाथी उनके नजदीक आ गया. हाथी को देखते ही शेरों की टीम टूट गई. सभी इधर-उधर भागने लगे.

हाथी ने शेरों को डराया

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल में एक पेड़ के नीचे शेरों का दल आराम कर रहा था. पेड़ की छांव में सभी अपनी थकान मिटा रहे थे. दल में करीब 14-15 शेर होंगे. इसी समय एक हाथी धीरे-धीरे उनके करीब पहुंच गया. हाथी बस उनके पास खड़ा ही था मगर शेरों में उसका डर समा गया. सबमें अफरा-तफरी मच गई और इधर-उधर भागने लगे. हाथी का ये खौफ शेरों में देखकर नेटिजन्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. वीडियो पर एक से एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यहां एक्स पर देखिए वीडियो:

The real King of the jungle pic.twitter.com/XM0DpNuJo0 — Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) March 22, 2026

जंगल का असली बॉस

इस वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि जंगल का असली बॉस तो गजराज ही है. एक ने लिखा है, ‘शेरों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘जंगल का राजा चेंज करो भाई.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को @TheeDarkCircle नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को सैकड़ों लोग देख चुके हैं और इसे खूब लाइक्स और शेयर भी किया जा रहा है.

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