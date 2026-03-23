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Hathi Ka Video: हाथी को देखते ही शेरों की सिट्टी-पिट्टी गुम, लोग बोले- यही है जंगल का असली बॉस | देखें वीडियो

Hathi Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह हाथी ने शेरों को बुरी तरह धमका दिया. मौके पर जो हुआ देखते रह जाएंगे.

Published date india.com Published: March 23, 2026 10:45 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Hathi Ka Video

Hathi Ka Video: जंगल में सबसे ताकतवर जानवरों की बात आती है, तो सबसे पहले शेर और हाथी का नाम ही सामने आता है. सोचिए इन्हीं दोनों का आमना-सामना हो जाए तो सीन कैसा बनेगा. निश्चित तौर पर काफी रोमांचक दृश्य होगा. इसी तरह का एक वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है. इसमें शेर और हाथी का आमना-सामना ही दिखाया गया है. इसमें शेरों की पूरी टीम पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था. उसी दौरान एक विशाल हाथी उनके नजदीक आ गया. हाथी को देखते ही शेरों की टीम टूट गई. सभी इधर-उधर भागने लगे.

हाथी ने शेरों को डराया

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल में एक पेड़ के नीचे शेरों का दल आराम कर रहा था. पेड़ की छांव में सभी अपनी थकान मिटा रहे थे. दल में करीब 14-15 शेर होंगे. इसी समय एक हाथी धीरे-धीरे उनके करीब पहुंच गया. हाथी बस उनके पास खड़ा ही था मगर शेरों में उसका डर समा गया. सबमें अफरा-तफरी मच गई और इधर-उधर भागने लगे. हाथी का ये खौफ शेरों में देखकर नेटिजन्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. वीडियो पर एक से एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यहां एक्स पर देखिए वीडियो:

जंगल का असली बॉस

इस वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि जंगल का असली बॉस तो गजराज ही है. एक ने लिखा है, ‘शेरों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘जंगल का राजा चेंज करो भाई.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को @TheeDarkCircle नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को सैकड़ों लोग देख चुके हैं और इसे खूब लाइक्स और शेयर भी किया जा रहा है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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