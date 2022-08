Hathi Ka Video: शेर जंगल का राजा होता है और वो शिकार के लिए किसी भी जानवर पर हमला कर देता है. कुछ जानवरों को छोड़कर वो सबपे भारी ही पड़ता है. सोशल मीडिया पर अब वाइल्ड एनिमल से ही जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि दर्जन भर शेरनियां जंगल में एक हाथी पर हमला कर देती हैं. शेरनियों के हमले से हाथी एक पल के लिए परेशान हो जाता है. कुछ देर बाद वो अपने रौद्र रूप में आता है और सबकी छुट्टी कर देता है.Also Read - Premi Premika Ka Video: गर्लफ्रेंड को पार्क में बुलाकर मांग भरने लगा लड़का, आगे जो हुआ सोच भी नहीं सकते- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरह दर्जन भर शेरनियां प्लान बनाकर हाथी को घेर लेती हैं. सभी एक साथ उस पर हमला कर देती हैं. दो शेरनियां दो उसकी पीठ पर भी सवार हो गई. मगर हाथी सबको दौड़ाकर भगाने लगता है. अंत में जाकर वो नदी में घुस जाता है. लेकिन शेरनियां यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं. अगले ही सेकेंड हाथी सभी को ऐसा मजा चखाता है कि सब मौके से भाग खड़े होते हैं. Also Read - Dulha Dulhan Ka Video: जयमाला के तुरंत बाद जबरदस्ती करने लगा दूल्हा, भरी महफिल में दुल्हन ने जड़ दिए कई चांटे- देखें वीडियो

Lone tusker takes on 14 lionesses & wins…

Who should be than king of forest ?

Via Clement Ben pic.twitter.com/kYbZNvabFv

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 27, 2022