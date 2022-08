Hathi Ka Video: सेल्फी का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. कुछ लोग तो सेल्फी के लिए खतरनाक से खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं. जरा सी चूक उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है मगर फिर भी ऐसे लोग पीछे नहीं हटते हैं. सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़के को सेल्फी लेना भारी पड़ गया. दरअसल, लड़का जंगल की सैर करने गया हुआ था और जैसे ही उसे वहां हाथियों का झुंड दिखा. उसने तुरंत सेल्फी लेने की सोची. मगर उसकी बात गजराज को अच्छी नहीं लगी और उसने लड़के को सबक सिखा दिया.Also Read - Bride Groom Video: डांस शुरू करते ही स्टेज पर गिर गया दूल्हा, फिर सालियों संग जो किया देखते रह जाएंगे- देखें वीडियो

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथियों का झुंड देखते ही एक लड़का उनके पास जाकर सेल्फी लेने की सोचता है. जैसे ही वो उसके पास जाता है उनमें से एक हाथ उसे दौड़ा लेता है. हाथियों के अक्रामक रूप को देख लड़का तुरंत नौ दो ग्यारह हो जाता है. यहां थोड़ी से भी लापरवाही उस लड़के के लिए घातक हो सकती थी. जंगल का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Selfie craze with wildlife can be deadly. These people were simply lucky that these gentle giants chose to pardon their behaviour. Otherwise, it does not take much for mighty elephants to teach people a lesson. video-shared pic.twitter.com/tdxxIDlA03

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) August 6, 2022