By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Hathi Ka Video: फोटो खिंचवाने के लिए हाथी पर ही कर दिया पेंट, फिर जो हुआ जानकर टूट गए लोग
Hathi Ka Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी को पूरी तरह गुलाबी रंग से पेंट किया गया है. बताया जा रहा है कि यह सब एक आर्ट फोटोशूट का हिस्सा था
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. मामला राजस्थान के जयपुर का बताया जा रहा है, जहां एक विदेशी टूरिस्ट ने अपने फोटोशूट को अलग और यूनिक बनाने के लिए सारी हदें पार कर दीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी को पूरी तरह गुलाबी रंग से पेंट किया गया है. बताया जा रहा है कि यह सब एक आर्ट फोटोशूट का हिस्सा था. विदेशी फोटोग्राफर ने मॉडल के साथ इस हाथी पर बैठकर तस्वीरें क्लिक करवाईं, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है.
ये भी जरूर पढ़ें- ईरान में 1KG चावल कितने रुपये के मिलेंगे, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं जवाब
लोगों में फूटा गुस्सा
सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि जिस हाथी का इस्तेमाल इस शूट में किया गया, उसकी कुछ समय बाद मौत हो गई. हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हाथी की मौत और फोटोशूट का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा. वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स ने इसे जानवरों के साथ क्रूरता बताया. कई लोगों ने कहा कि सिर्फ लाइक्स और फेम के लिए एक बेबस जानवर को इस तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि ‘आर्ट के नाम पर यह सीधा शोषण है’.
बचाव में फोटोग्राफर ने क्या कहा
फोटोग्राफर ने अपने बचाव में दावा किया कि हाथी को जिस रंग से पेंट किया गया, वह पूरी तरह ऑर्गेनिक और सुरक्षित था. साथ ही शूट के दौरान जानवर को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया की जनता इन दलीलों से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही. कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है. कोई इसे अमानवीय बता रहा है तो कोई इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. कई यूजर्स ने कहा कि जानवर कोई प्रॉप नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत इंसान को इतना संवेदनहीन बना रही है कि वह जानवरों की तकलीफ भी नजरअंदाज कर दे. फिलहाल यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ी हुई है. लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं व्यूज के लिए इंसानियत नहीं खोनी चाहिए.