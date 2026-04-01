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Hathi Ka Video: फोटो खिंचवाने के लिए हाथी पर ही कर दिया पेंट, फिर जो हुआ जानकर टूट गए लोग

Hathi Ka Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी को पूरी तरह गुलाबी रंग से पेंट किया गया है. बताया जा रहा है कि यह सब एक आर्ट फोटोशूट का हिस्सा था

Published date india.com Updated: April 1, 2026 10:57 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral News
विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. मामला राजस्थान के जयपुर का बताया जा रहा है, जहां एक विदेशी टूरिस्ट ने अपने फोटोशूट को अलग और यूनिक बनाने के लिए सारी हदें पार कर दीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी को पूरी तरह गुलाबी रंग से पेंट किया गया है. बताया जा रहा है कि यह सब एक आर्ट फोटोशूट का हिस्सा था. विदेशी फोटोग्राफर ने मॉडल के साथ इस हाथी पर बैठकर तस्वीरें क्लिक करवाईं, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है.

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लोगों में फूटा गुस्सा

सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि जिस हाथी का इस्तेमाल इस शूट में किया गया, उसकी कुछ समय बाद मौत हो गई. हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हाथी की मौत और फोटोशूट का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा. वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स ने इसे जानवरों के साथ क्रूरता बताया. कई लोगों ने कहा कि सिर्फ लाइक्स और फेम के लिए एक बेबस जानवर को इस तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि ‘आर्ट के नाम पर यह सीधा शोषण है’.

बचाव में फोटोग्राफर ने क्या कहा

फोटोग्राफर ने अपने बचाव में दावा किया कि हाथी को जिस रंग से पेंट किया गया, वह पूरी तरह ऑर्गेनिक और सुरक्षित था. साथ ही शूट के दौरान जानवर को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया की जनता इन दलीलों से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही. कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है. कोई इसे अमानवीय बता रहा है तो कोई इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. कई यूजर्स ने कहा कि जानवर कोई प्रॉप नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए.

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क्या बोले नेटिजन्स

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत इंसान को इतना संवेदनहीन बना रही है कि वह जानवरों की तकलीफ भी नजरअंदाज कर दे. फिलहाल यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ी हुई है. लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं व्यूज के लिए इंसानियत नहीं खोनी चाहिए.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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