Hathi Ne Khaya Helmet: हाथी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हैं. पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने धूम मचा दी है. इस वीडियो में जंगली हाथी, हेलमट खाता दिख रहा है. शायद आपको यकीन न हो रहा हो, पर वीडियो में तो यही दिख रहा है.

वीडियो गुवाहाटी का है. यहां जंगल से हाथी रोड पर निकल आया. इस हाथी को हेलमेट खाते हुए देखा गया.

दरअसल, भूखे हाथ ने हेलमेट को ही खाना समझा और इसलिए ऐसा किया. वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि ये घटना गुवाहाटी में नारंगी के पास सतगांव आर्मी कैंप की है.

सोशल मीडिया पर वीडियो Rahul Karmakar ने शेयर किया. कैप्शन लिखा,

Digest this: #Elephant from adjoining Amchang forest gobbles up a helmet in #Guwahati’s Satgaon area. Wonder how it tasted!

वीडियो के बैकग्राउंड में हेलमेट के मालिक के आवाज भी सुनाई दे रही है.

आप भी देखें ये अजब वीडियो-

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 3.2K views मिल चुके हैं. लोग कमेंट के जरिए हाथियों के हाल पर निराशा जता रहे हैं.