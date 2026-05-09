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Heartbreaking Video Old Man Helplessness Amidst The Glitz And Glamour Of Wedding Scene Can Break Your Heart

Heartbreaking Video: शादी की चमक-धमक में दिखी बुजर्ग की बेबसी, दिल तोड़ देगा ये वायरल वीडियो | देखिए

Heartbreaking Video: सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा नजारा हर किसी को इमोशनल कर देगा.

Heartbreaking Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी का दिल टूट गया. वीडियो एक शादी समारोह से जुड़ा हुआ है. इसमे एक बुजर्ग शख्स दिखाई दे रहा है, जो किसी बारात में काम करता नजर आता है. लाल रंग की बैंड पार्टी वाली यूनिफॉर्म पहने यह बुजुर्ग अपने हाथों में भारी लाइट या बड़ा छाता उठाए खड़ा है. उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके इस शख्स के चेहरे पर साफ थकान दिखाई देती है. उनका झुका हुआ शरीर और कमजोर कदम यह बताने के लिए काफी हैं कि जिंदगी ने उन्हें कितना संघर्ष दिया है.

बुजुर्ग की मजबूरी

वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “गरीबी बहुत दर्द देती हैं. कमबख्त उम्र का भी लिहाज नहीं करती.” यही बात इस वीडियो में साफ दिखाई देती है. बुजुर्ग शख्स बड़ी मुश्किल से भारी सामान संभाले खड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने काम को छोड़ नहीं पा रहे. ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियों का बोझ उनकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी हो चुका है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि शायद परिवार की जरूरतें और आर्थिक तंगी उन्हें इस उम्र में भी काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं. वीडियो में बुजुर्ग की आंखों में छिपा दर्द और चेहरे पर दिख रही बेबसी लोगों के दिल को गहराई से छू रही है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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क्या बोले नेटिजन्स

बुजुर्ग इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए दुख जताया तो कुछ ने उनकी मेहनत और हिम्मत को सलाम किया. कई यूजर्स ने कहा कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान हार नहीं मानता और अपने परिवार के लिए लगातार मेहनत करता रहता है. वहीं कुछ लोगों ने सरकार और समाज से ऐसे जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद करने की अपील भी की. वायरल वीडियो को sunil165286 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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