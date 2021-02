Helicopter Reporter: पाकिस्तान का चांद नवाब याद है आपको. जी हां, वही जो अपनी अनोखी रिपोर्टिंग की वजह से रातोंरात सुर्खियों में आ गया था. चांद नवाब की तरह ही भारत में एक रिपोर्टर को काफी पसंद किया जा रहा है. Also Read - Seal Viral Video: खाने से नहीं भरा मन तो सील ने की ऐसी चोरी, दंग रह गई बिल्ली

खबर राजस्थान के शेखावटी से है. दरअसल, यहां एक शादी में दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाया. शेखावटी के लिए ये एक बड़ी खबर थी. इसलिए हजारों लोग इसे देखने को एकत्रित भी हुए.

इस खबर को कवर करने को रिपोर्टर भी मौके पर पहुंचे. जिनमें से एक रिपोर्टर का वीडियो काफी देखा जा रहा है. रिपोर्टिंग करने का यूनीक अंदाज ही लोगों को बेहद भा रहा है. ये रिपोर्टर शादी की हर बात बड़ी बारीकी से कहता है.

रिपोर्टर ने मजाकिया लहजे में खबर की कवरेज की. ये वीडियो सुनकर कोई भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाए.

This is the story about Shekhawati , Rajasthan (my village is situated in same area). A bizarre new trend of helicopter wedding have started in this region. Watch to know more about this new ritual in these remote areas of Rajasthan. Part 1/2 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/aL8Jc7Dnj8

— Anurag Minus Verma (@confusedvichar) February 24, 2021