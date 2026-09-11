हरी-भरी दुनिया में पैदा हुआ 'राक्षसी काला फूल', बनावट देखकर ही सोच में पड़ गए वैज्ञानिक

Devil Flower: थाईलैंड के एक राष्ट्रीय उद्यान में वैज्ञानिकों ने फूलों की एक ऐसी नई प्रजाति खोजी है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.

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रहस्यमयी फूल ने चौंकाया. (Photo/AI)

थाईलैंड में मिला डेविल फ्लावर

काले फूल और सींग जैसे हिस्सों ने चौंकाया

बचे हैं 50 से भी कम पौधे

बेहद दुर्लभ है यह नई प्रजाति

Devil Flower: थाईलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित थोंग फा फुम नेशनल पार्क में वैज्ञानिकों को एक बेहद दुर्लभ नया पौधा मिला है. यह पौधा जमीन के ऊपर बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है, और अपना ज्यादातर जीवन सूखी पत्तियों की परत के नीचे छिपकर बिताता है. इसका वैज्ञानिक नाम ‘थिसमिया डेमोना’ (Thismia Daemona) है. यह थिसमिया नाम के पौधों के समूह से संबंधित है, जिन्हें कभी-कभी ‘फेयरी लैंटर्न’ यानी ‘परी की लालटेन’ भी कहा जाता है. इस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बना सकता. इसके बजाय यह जमीन के अंदर मौजूद फफूंद से पोषक तत्व प्राप्त करता है.

दुर्लभ पौधे ने चौंकाया

इस नई प्रजाति की खोज चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी और प्रिंस ऑफ सोंगक्ला यूनिवर्सिटी के वनस्पति वैज्ञानिकों ने की. थिसमिया डेमोना करीब 1,000 मीटर की ऊंचाई पर मौसमी और पर्वतीय सदाबहार जंगल में मिली. यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि थिसमिया की प्रजातियां आम तौर पर पूरे साल नम रहने वाले निचले उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती हैं. नई प्रजाति थिसमिया के Geomitra सेक्शन से संबंधित है. इससे पहले इस समूह के पौधों की जानकारी केवल प्रायद्वीपीय मलेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा से थी. थाईलैंड में इसकी खोज से इस समूह की ज्ञात भौगोलिक सीमा पहली बार उत्तर की ओर बढ़ी है.

डेविल नाम कैसे पड़ा

इस पौधे के नाम के पीछे उसका अनोखा रूप है. इसका फूल मुख्य रूप से काले रंग का है और इसके ऊपर गुंबद जैसी संरचना से सींग के आकार के हिस्से निकले हुए हैं. फूल के निचले हिस्से के पास चमकीले लाल-नारंगी निशान भी दिखाई देते हैं. पौधे का जमीन के नीचे छिपा रहने वाला जीवन और उसका असामान्य रूप वैज्ञानिकों को इतना खास लगा कि उन्होंने इसका नाम ‘थिसमिया डेमोना’ रखा. वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका नाम इसके रहस्यमयी और शैतान जैसे रूप को दर्शाता है.

खोज और चिंता

यह खोज जितनी खास है, पौधे का भविष्य उतना ही चिंताजनक है. वैज्ञानिकों को अब तक इसकी केवल एक आबादी मिली है, जिसमें 50 से भी कम पौधे हैं. यह आबादी फुटबॉल मैदान से भी छोटे क्षेत्र में मौजूद है. इसी वजह से इस प्रजाति का अस्थायी आकलन गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में किया गया है. इसका आवास एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान में है जहां पर्यटकों की आवाजाही काफी अधिक है. वैज्ञानिकों का मानना है कि स्थानीय समुदायों को संरक्षण में शामिल करना जरूरी होगा. थिसमिया डेमोना की खोज के बाद अब थाईलैंड में थिसमिया की कुल 16 प्रजातियां ज्ञात हैं. यह शोध ओपन-एक्सेस जर्नल PhytoKeys में प्रकाशित हुआ है.