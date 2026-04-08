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80 लाख कमाने वाले को है कौन सा दुख? IIT से पढ़े शख्स की कहानी जान चौंके लोग

Viral News: एक IIT से ग्रेजुएट ने बताया कि 80 लाख कमाने वाला उसका दोस्त भी अकेला है. क्योंकि उसके पास अपने लोग और घर जैसा सुकून नहीं है.

Viral News

Viral News: अच्छी सैलरी वाली नौकरी के लिए आजकल बहुत लोग अपना शहर छोड़ देते हैं. कोई दूसरे शहर जाता है, तो कोई विदेश तक चला जाता है. ये बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि इससे करियर आगे बढ़ता है और हम नई चीजें सीखते हैं लेकिन सच ये भी है कि ज्यादातर लोगों को अंदर से पूरा सुकून नहीं मिलता. नई जगह पर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है. किराए के घर में रहना, छोटे-छोटे काम खुद संभालना, और ऑफिस का प्रेशर.ये सब धीरे-धीरे असर डालते हैं. शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन वक्त के साथ एक खालीपन महसूस होने लगता है, जिसे समझाना आसान नहीं होता.

शख्स ने बताई दोस्त की कहानी

Pulkit Mittal ने अपने एक पोस्ट में ऐसी ही एक कहानी शेयर की. उन्होंने अपने दोस्त के बारे में बताया, जो आज बहुत अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है. उनके दोस्त की सालाना कमाई करीब 80 लाख रुपये है. ये मुकाम उसने कई बार कंपनी और शहर बदलकर हासिल किया. पहले Pune गया, फिर Hyderabad और आखिर में Bengaluru में सेटल हो गया. पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है.

शहर बदलने की छुपी हुई कीमत

नए शहर में रहने का सबसे बड़ा असर ये होता है कि इंसान खुद को कहीं का नहीं महसूस करता. पुलकित के दोस्त ने बताया कि हर शहर में वो खुद को थोड़ा अलग, थोड़ा बाहर वाला महसूस करता है. कई बार मुश्किल हालात में वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता. ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके. भाषा और कल्चर का फर्क भी उसे और अलग महसूस कराता है. धीरे-धीरे ये चीजें उसे अंदर से अकेला कर देती हैं.

My friend shared something that stayed with me.

“I earn 80 LPA now, but to get here I had to keep switching companies, and with that, cities. First Pune, then Hyderabad, and now Bangalore. But I’ve to live far from home. I don’t feel like a native anymore. I’m always an outsider… — pulkit mittal (@pulkit_mittal_) April 5, 2026

पैसा है, लेकिन अपने लोग नहीं

अपने पुराने शहर में उसके अच्छे दोस्त थे, जान-पहचान वाले लोग थे, और एक ऐसा माहौल था जहां वो आराम से खुद जैसा रह सकता था. लेकिन अब उसकी लाइफ ज्यादा तर ऑफिस के लोगों तक ही सीमित है. ये रिश्ते ज्यादा गहरे नहीं होते, बस काम तक ही रहते हैं. इसी वजह से उसे अंदर से खालीपन महसूस होता है. कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अगर अपने लोग पास नहीं हैं, तो वो खुशी नहीं मिलती जिसकी उम्मीद होती है.

किराए का घर और अधूरी फीलिंग

उसने ये भी बताया कि किराए के घर में रहना कभी भी अपने घर जैसा फील नहीं देता. छोटी-छोटी चीजें भी करने में हिचक होती है, जैसे दीवार पर कुछ लगाना या कुछ बदलना. हर चीज में ये एहसास रहता है कि ये सब अपना नहीं है, बस थोड़े समय के लिए है. आखिर में बात यही निकलकर आती है — अच्छी सैलरी मिल गई, करियर भी आगे बढ़ गया, लेकिन अंदर का खालीपन खत्म नहीं हुआ.

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