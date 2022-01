Hiran Ka Video: आए दिन एक से बढ़कर एक मनोरंजक वीडियो सोसल मीडिया पर पोस्ट होते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं. कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिसे देखने के बाद लोग हक्के-बक्के रह जाते हैं. आमतौर पर ये वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियो में देखने को मिलता है. अब एक हिरण का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने इतनी ऊंची-लंबी छलांग लगाई है कि देख कर कोई भी कह सकता है कि ये तो हवा में उड़ रहा है. वीडियो को देखने के बाद सभी सोशल मीडिया यूजर्स दंग है और बार-बार हिरण के वीडियो को देख रहे हैं. साथ ही हिरण को ‘फ्लाइंग हिरण’ का नाम दिया गया है.Also Read - Dulhan Ka Video: दुल्हन की मम्मी और बहनों ने बांध दिया समां, किया ऐसा डांस कि बस देखते रह जाएंगे- देखें वीडियो

यहां देखें वीडियो: Also Read - Viral Video: कमरे में आराम फरमा रहे थे लोग तभी गिर पड़ा चलता हुआ पंखा, फिर जो हुआ पहले नहीं देखा होगा- देखें वीडियो

And the gold medal for long & high jump goes to…….@ParveenKaswan

Forwarded as received pic.twitter.com/iY8u37KUxB

— WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) January 15, 2022