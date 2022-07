Hiran Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े तरह-तरह के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. इनमें जानवरों का अलग-अलग अंदाज देखते ही बनता है. आपने जंगल में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा कि एक शेर, चीता या बाघ के सामने हिरण पड़ जाए और वो उसे कुछ न करें. हम हमेशा यही देखते हैं कि ये खूंखार जानवर हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं. हालांकि, अब जो वीडियो सामने आया है वो आपको पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देगा. ये वीडियो एक खूंखार तेंदुआ और हिरण से जुड़ा हुआ है.Also Read - Magarmach Ka Video: शख्स को पूरी तरह से निगल गया मगरमच्छ, पर दोस्तों ने जबड़े से निकालकर ही दम लिया- देखें वीडियो

वाइल्ड एनिमल से जुड़े इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक नदी में दो हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं और तभी वहां एक खतरनाक तेंदुआ आ धमकता है. वो भी उसी नदी से पानी पीने लगता है जिससे हिरण पानी पी रहा होता है. दोनों ने एक साथ पानी पीकर प्यास बुझाई. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि तेंदुए ने हिरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया. उसने शिकार करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की. Also Read - मुरादाबाद में 2 होमगार्डों के रिटायरमेंट पर महिला पुलिसकर्मियों ने किया जबरदस्त डांस, देखें वीडियो

"It's coexistence or no existence."

When animals can celebrate tolerance as their religion, we have ‘saitans’ beheading fellow brother in the name of faith & belief. Simply barbaric 😒 pic.twitter.com/myF61cxyHC

