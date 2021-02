Ho Na Paayega Girl: कोरोना के कारण शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है और अब ज्यादातर ऑफिस खुल रहे हैं. ऐसे में लोगों के दबे इमोशंस बाहर आए हैं एक लड़की की वजह से. इस लड़की का वीडियो इतना वायरल हुआ है कि ये रातोंरात इंटरनेट सेंसेशन बन गई है. Also Read - Dog Video: ये आराम का मामला है जनाब...देखें पानी में कैसे करते हैं Chill

इसी वीडियो में दिख रहा है कि ये लड़की ऑफिस खुलने से बेहद दुखी है. वो बता रही है कि उसे कितना बड़ा झटका लगा है.

वीडियो देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी. वायरल वीडियो को शेयर किया है PiyushTweets ने.

वीडियो में लड़की कहती है, ‘मैं इनसे पूछना चाहती हूं ऐसा करना ही क्यों है. सब की जिंदगी ठीक चल रही है. रेवेन्यू बढ़ रहा है. क्यों बेचारे गरीब के पेट पर लात मार रहे हो’.

यही नहीं ये लड़की कहती है कि अभी-अभी उसके डार्क सर्कल्स गए हैं. जिंदगी में रौनक आई है. अब तुम ऐसा कर रहे हो.

वीडियो के अंत में वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट भी करती है कि उसे जॉब से निकाला न जाए.

बहरहाल, वीडियो को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.

It’s out! This is what we FEEL.. hope it’s taken on board by the all the employers out there… pic.twitter.com/Lm8hDAG1nT

— Swati Mishra (@swati_312) February 23, 2021