नई दिल्ली। राजनीति के खेल में विरोधियों को चारों खाने चित्त करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) से जुड़ा एक वीडियो वायरल है. इसमें वो सचमुच खेल के मैदान में हाथ आजमाते हुए नजर आए हैं. खास बात है कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में शानदार गोल दाग दिया. मुख्यमंत्री आज मंगलवार को झांसी जिले में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे. यहां वो हॉकी के मैदान में पहुंचे और खेल के मैदान में भी अपना हाथ अजमाया.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने हॉकी खेलते हुए सीएम योगी का वीडियो भी शेयर किया है. 45 सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि हॉकी स्टिक हाथ में पकड़े सीएम योगी बॉल के करीब पहुंचे और पूरी ताकत से हाथ चलाया. फ्रेम के अगले हिस्से में देखेंगे कि बॉल सीधी नेट में गई और गोल हो गया. पहले ही प्रयास में गोल करने बाद सीएम के चेहरे पर खुशी का भाव साफ देखा जा सकता है. हालांकि ये कोई आधिकारिक गेम नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में पहुंचे थे. हॉकी खेलते हुए सीएम योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल है.