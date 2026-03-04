By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चीता पकड़कर उसी के साथ होली खेलने लोग, वायरल वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे | देखें ये VIDEO
Viral Video Today: वायरल वीडियो में दिखता है कि कुछ युवक खुले मैदान जैसे इलाके में एक जंगली चीता के आसपास खड़े हैं. लोग उसके शरीर पर गुलाल लगा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि चीता बिल्कुल शांत खड़ा दिखाई देता है और किसी तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं देता.
Viral Video Today: होली का त्योहार आते ही सोशल मीडिया पर रंग-बिरंगे और हैरान कर देने वाले वीडियो की बाढ़ आ जाती है. इस बीच एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह जा रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग कथित तौर पर एक चीता पकड़कर उसी के साथ होली खेलते नजर आ रहे हैं. यह दृश्य इतना चौंकाने वाला है कि पहली नजर में कोई भी इसे देखकर सन्न रह जाए.
वीडियो में क्या कुछ दिखा
वायरल वीडियो में दिखता है कि कुछ युवक खुले मैदान जैसे इलाके में एक जंगली चीता के आसपास खड़े हैं. लोग उसके शरीर पर गुलाल लगा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि चीता बिल्कुल शांत खड़ा दिखाई देता है और किसी तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं देता. वीडियो को बिहार का बताया जा रहा है और इसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है.
क्या बोले एक्सपर्ट्स
हालांकि एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि किसी जंगली चीते का इस तरह शांत रहना लगभग असंभव है. चीता बेहद तेज और सतर्क शिकारी होता है. ये जरा सा खतरा महसूस होते ही हमला कर सकता है या भाग सकता है. ऐसे में लोगों का उसके इतने करीब जाकर रंग लगाना व्यवहारिक रूप से संदिग्ध लगता है.
उठ रहे सवाल
कई यूजर्स ने वीडियो को ध्यान से देखने पर इसमें असामान्य मूवमेंट और ग्राफिक्स की गड़बड़ी की ओर इशारा किया है. जानवर की त्वचा, आंखों की हरकत और लोगों के हाथों का संपर्क प्राकृतिक नहीं लग रहा. कुछ लोगों ने एआई टूल से भी इसकी जांच की, जिसमें संकेत मिला कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया हो सकता है.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
वीडियो की सत्यता की बात करें तो उपलब्ध जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह वीडियो एआई जनरेटेड प्रतीत होता है. इसे वास्तविक घटना मानने का फिलहाल कोई प्रमाण नहीं है. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि ऐसे वायरल वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा न करें और साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें.