चीता पकड़कर उसी के साथ होली खेलने लोग, वायरल वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे | देखें ये VIDEO

हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: होली का त्योहार आते ही सोशल मीडिया पर रंग-बिरंगे और हैरान कर देने वाले वीडियो की बाढ़ आ जाती है. इस बीच एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह जा रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग कथित तौर पर एक चीता पकड़कर उसी के साथ होली खेलते नजर आ रहे हैं. यह दृश्य इतना चौंकाने वाला है कि पहली नजर में कोई भी इसे देखकर सन्न रह जाए.

वीडियो में क्या कुछ दिखा

वायरल वीडियो में दिखता है कि कुछ युवक खुले मैदान जैसे इलाके में एक जंगली चीता के आसपास खड़े हैं. लोग उसके शरीर पर गुलाल लगा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि चीता बिल्कुल शांत खड़ा दिखाई देता है और किसी तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं देता. वीडियो को बिहार का बताया जा रहा है और इसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है.

क्या बोले एक्सपर्ट्स

हालांकि एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि किसी जंगली चीते का इस तरह शांत रहना लगभग असंभव है. चीता बेहद तेज और सतर्क शिकारी होता है. ये जरा सा खतरा महसूस होते ही हमला कर सकता है या भाग सकता है. ऐसे में लोगों का उसके इतने करीब जाकर रंग लगाना व्यवहारिक रूप से संदिग्ध लगता है.

उठ रहे सवाल

कई यूजर्स ने वीडियो को ध्यान से देखने पर इसमें असामान्य मूवमेंट और ग्राफिक्स की गड़बड़ी की ओर इशारा किया है. जानवर की त्वचा, आंखों की हरकत और लोगों के हाथों का संपर्क प्राकृतिक नहीं लग रहा. कुछ लोगों ने एआई टूल से भी इसकी जांच की, जिसमें संकेत मिला कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया हो सकता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

अब ये चीता का वीडियो वायरल हो रहा है..! जो बिहार का बताया जा रहा है जिसमें लोग चीता के साथ में होली खेल रहे हैं…! आपको मैं बताता हूँ कैसे यह वीडियो सच नहीं है..! सबसे पहली बात बिहार में न चीते, पाए जाते हैं, न वहां इस समय चीते मौजूद है..! भारत में इस समय सबसे अधिक 45 चीते,… pic.twitter.com/CPd2Wftf4M — Ramesh Meena (@MeenaRamesh91) March 3, 2026

वीडियो की सत्यता की बात करें तो उपलब्ध जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह वीडियो एआई जनरेटेड प्रतीत होता है. इसे वास्तविक घटना मानने का फिलहाल कोई प्रमाण नहीं है. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि ऐसे वायरल वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा न करें और साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें.

