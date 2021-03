Holi Kab Hai: बड़े त्योहारों में से एक होली आने को है. देश भर में त्योहार का माहौल बनने लगा है. सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है. Also Read - Holashtak 2021 Date: जानें कब से लग रहे हैं होलाष्टक? इतने दिनों के लिए रुक जाएंगे सभी मांगलिक कार्य

बस फर्क ये है कि लोग कुछ अलग अंदाज में होली के बारे में सर्च कर रहे हैं, कमेंट्स और मीम्स का सिलसिला शुरू हो गया है. कई लोग तो शोले फिल्म के गब्बर स्टाइल में पूछ रहे हैं, 'होली कब है'. ये ऐसे मीम्स हैं, जिन्हें देखकर आप हंसे बिना नहीं रह सकते.

ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया पर ही लोग होली के बारे में लिख रहे हैं बल्कि गूगल पर भी खूब सर्च हो रहे हैं.

गूगल पर लोग जो सवाल कर रहे हैं, उनमें ये शामिल हैं- होली कब है, होली डेट, होली कब है गूगल, होली कब की है 2021, होली कब है 2021 में, होली 2021.

देखें सोशल मीडिया पर होली को लेकर क्या हलचल है-

When you realise you’d left for home during Holi 2020 and it’s already Holi 2021. pic.twitter.com/IWn4OnMHFL

— Ruchika Taparia (@taparia_ruchika) March 14, 2021