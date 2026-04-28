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फिल्म देखने के लिए GenZ गर्ल ने बॉस को ही मेल कर दिया, फिर तीन शब्दों में जवाब भी मिल गया

पूरा मामला एक कंपनी का है, जहां एक GenZ गर्ल ने अपने मैनेजर को छुट्टी के लिए मेल किया. लेकिन इस मेल की सबसे खास बात इसकी ईमानदारी थी.

Published date india.com Published: April 28, 2026 5:42 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. इनमें भी चीजें कभी-कभी इतनी मजेदार होती है कि देखते ही हंसी छूट जाती है. अभी एक ऐसा ही मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक कर्मचारी ने बॉस से छुट्टी मांगने के लिए ऐसी वजह बताई कि सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला एक कंपनी का है, जहां एक GenZ गर्ल ने अपने मैनेजर को छुट्टी के लिए मेल किया. लेकिन इस मेल की सबसे खास बात थी इसकी ईमानदारी. उसने बिना किसी घुमाव के साफ लिख दिया कि उसे मूवी देखने जाना है. जी हां, उसने खुलकर कहा कि वह ‘The Devil Wears Prada 2’ देखने के लिए छुट्टी चाहती है.

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बॉस ने दिया मजेदार रिप्लाई

इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि यह फिल्म उसके लिए क्यों खास है. उसने लिखा कि इसी फिल्म को देखकर उसने अपने करियर की दिशा तय की थी. ऐसे में इसका सीक्वल उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी है. उसने अपने ‘मी टाइम’ प्लान का भी जिक्र किया—मूवी, सेल्फ केयर और रिलैक्स. अब जो हुआ, वही इस कहानी को वायरल बना गया.

यहां देखें मजेदार पोस्ट

क्या बोले नेटिजन्स

मजेदार है कि जहां आमतौर पर बॉस ऐसे मेल पर सवाल उठाते हैं, वहीं इस मैनेजर ने बिल्कुल उल्टा किया. उसने बिना देरी किए सिर्फ तीन शब्दों में रिप्लाई दिया—’Okay, approved bestie.’ यह जवाब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे ‘ड्रीम बॉस’ का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि यह प्रोफेशनलिज्म का मजाक है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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