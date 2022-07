एंबुलेंस को इमरजेंसी के समय बुलाया जाता है, ताकि वह समय पर किसी को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा सके. लेकिन कर्नाटक के उडुपी में कुंडापुर के पास शिरूर टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार एंबुलेंस फिसल गई. यहां लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क गीली थी और एंबुलेंस के ब्रेक नहीं लगे. तेज रफ्तार एंबुलेंस का बैलेंस बिगड़ा और वह टोल प्लाज पर टकरा गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है.Also Read - 'पत्नी को ATM के रूप में इस्तेमाल करना मानसिक प्रताड़ना जैसा', कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी

एंबुलेंस के एक्सीडेंट का यह वीडियो डराने वाला है. कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को न देखें.

Horrific accident of Ambulance at Shirur toll plaza near #Kundapur just now @dp_satish @prakash_TNIE @Lolita_TNIE @BoskyKhanna pic.twitter.com/b9HEknGVRx

— Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) July 20, 2022