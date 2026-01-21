Hindi Viral

Horrifying Accident Occurred In Up Swing Goes High In Air Then Breaks Apart Omg Video Went Viral

Viral Video: हवा में ऊपर गया झूला फिर टूटकर बिखरा गया, दिल दहला देगा हादसे का ये वीडियो | देखें

Viral Video Today: इस भयानक हादसे में 14 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिनमें 13 लड़कियां और 1 लड़का शामिल हैं. दो लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर हुआ है. वायरल वीडियो मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले का बताया गया है. यहां ‘महाराज नो मेलो‘ मेले के दौरान एक ड्रैगन स्विंग (झूला) हवा में ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक टूट गया और बिखरकर नीचे गिर पड़ा. इस भयानक हादसे में 14 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिनमें 13 लड़कियां और 1 लड़का शामिल हैं. दो लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अचानक टूट गया झूला

यह हादसा 19 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 4 बजे हुआ, जब सरकारी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र-छात्राएं मेले में मजा लेने आई थीं. लोगों ने बताया स्विंग पूरी रफ्तार से ऊपर की तरफ गया और अचानक उसका एक हिस्सा टूट गया. झूला टूटने के बाद ये दीवार से टकराया फिर भरभराकर नीचे गिर पड़ा. हर तरफ चीख-पुकार मच गई, लोग भागने लगे और बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने मदद की.

वीडियो में क्या कुछ दिखा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्विंग हवा में झूलते हुए अचानक टूट जाती है, और सवार बच्चे हवा में लहराते हुए नीचे गिरते हैं. यह दृश्य इतना डरावना है कि देखने वाले का दिल दहल जाए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं. मामले में जिला कलेक्टर नेहा मीना ने बताया कि हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और स्विंग ऑपरेटर की लापरवाही की जांच की जा रही है.

एक्स पर देखें वीडियो

मजे कर रहे थे लोग, अचानक टूट गया झूला MP के झाबुआ जिले में एक मेले के दौरान झूला गिरने से 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए. घायलों को

अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 7-8 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. pic.twitter.com/sAqLXSZnwz — Priya singh (@priyarajputlive) January 20, 2026

प्रशासन ने मेले में अन्य राइड्स की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं, ताकि आगे कोई हादसा ना हो. घायल बच्चों के परिजनों में दहशत है, और वे मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. यह घटना मेले की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. वीडियो एक्स पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

