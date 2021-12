सोशल मीडिया का दायरा अब काफी बड़ा चुका है. यह रोजाना तरह-तरह की चीजें सुर्खियां बटोरती हैं. बॉलीवुड सेलेब्स हों या फिर आम इंसान सबका अलग अंदाज यहां वायरल हो जाता है. सोशल मीडिया पर सिर्फ फनी वीडियो, क्यूट वीडियो या फिर डांस वीडियो ही नहीं बल्कि दिमागी कसरत करानी की चीजें भी काफी ध्यान खींचती हैं. अब ऐसी ही एक फोटो सामने आई है, जिसमें कई घोड़े खड़े हैं लेकिन उनकी संख्या को बता पाना किसी के लिए आसान नहीं हो रहा है. काफी दिमागी कसरत करने के बाद ही लोग अपने उत्तर पर पहुंच पा रहे हैं.Also Read - Leopard Attacks Dog: घर में कूदकर तेंदुए ने कुत्ते पर कर दिया अटैक, फिर जो हुआ हिलाकर रख देगा- देखें वीडियो

ट्विटर पर शेयर की गई फोटो

घोड़ों की इस तस्वीर को Anjishnu Fouzdar ने अपने ऑफिशियल ट्विटर डैंडल से शेयर किया है. तस्वीर को शेयर करने के साथ-साथ उन्होंने लोगों से पूछा है कि इसमें कितने घोड़े दिखाई दे रहे हैं? तस्वीरों को देखने के बाद काफी लोग घोड़ों की संख्या को 7 या 5 बता रहे हैं. तस्वीर में देखा जा सकता है कि बर्फीले पहाड़ों में घोड़ों के एक समूह का दर्शाया गया है. यह एक पेंटिंग है और पेंटर ने लोगों के सिर को चकरा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. Also Read - Dulhe Ka Video: घोड़ी पर चढ़ते वक्त फट गई दूल्हे की पैंट, भरी महफिल में लगा चिल्लाने- देखें वीडियो

दीजिए इस सवाल का जवाब: Also Read - Ladki Ka Video: बड़े आराम से मेकअप कर रही थी लड़की, तभी आ गया भूकंप और हुआ ऐसा हाल- देखें वीडियो

How many horses are there in this image?#OpticalIllusion #art #horses pic.twitter.com/jhRF0KM5Oa

— Anjishnu Fouzdar (@anjishnu_f) December 24, 2021