कितने ऑमलेट के बराबर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जवाब सुनकर सचमुच दिमाग घूम जाएगा

Ajab Gajab Facts: अगर सवाल पूछा जाए कि शुतुरमुर्ग के अंडे से आखिर कितने ऑमलेट बनाए जा सकते हैं. अगर नहीं पता है तो इसका जवाब सुनकर आपके होश उड़ाने वाले हैं.

Ajab Gajab Viral News Today: दुनिया के सबसे बड़े पक्षी की बात होती है तब दिमाग में शुतुरमुर्ग का नाम पहले आता है. यकीनन शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है. ये पक्षी अपने विशाल अंडे के लिए दुनिया में खूब मशहूर है. मगर कभी दिमाग में सवाल आया है कि अगर शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट बनाया जाए तो ये कितने अंडों के बराबर बैठेगा. यानी एक साधारण अंडे के मुकाबले शुतुरगर्ग के अंडे से कितने ऑमलेट बनाए जा सकते हैं.

शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन

अगर इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो जवाब सुनकर आपके होश उड़ उड़ने वाले हैं. पहले जान लेते हैं कि औसतन शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 1.4 किलो का होता है. अब तुलना के लिए मान लेते हैं कि सामान्य मुर्गी का अंडा लगभग 50 ग्राम का होता है. अब 1.4 किलोग्राम को 50 ग्राम से गणना करते हैं 28 अंडे बनते हैं. यानी शुतुरमुर्ग का एक ही अंडा 28 आम मुर्गियों के अंडों के बराबर है.

कितना पौष्टिक होता है शुतुरमुर्ग का अंडा

कल्पना कीजिए कि अगर इस अंडे से ऑमलेट बनाया जाए, तो एक पूरा परिवार कई दिनों तक नाश्ता कर सकता है. जानकर चौंक जाएंग शुतुरमुर्ग के अंडे सिर्फ आकार में बड़े नहीं होते, बल्कि पोषण से भी भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चे के पूरी तरह विकसित होने में मदद करती है. वैज्ञानिकों के अनुसार इतना बड़ा अंडा इसलिए जरूरी है क्योंकि शुतुरमुर्ग का बच्चा अंडे से निकलने से पहले पर्याप्त पोषण और जगह चाहता है.

किस पक्षी का होता है बड़ा अंडा

हालांकि आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग अकेला नहीं है जो बड़े अंडे देता है. लिस्ट में राजहंस (Swan) भी शामिल है जो एक ऐसा पक्षी है जो करीब 300 ग्राम के अंडे देता है. मगर शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार और क्षमता सबसे अद्भुत है सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरान हैं और मजाक में कह रहे हैं कि अगर इंसान शुतुरमुर्ग के अंडे से ऑमलेट बना पाता, तो नाश्ते की परिभाषा ही बदल जाती.

