उबर कैब से महीने की इनकम कितनी? 50 हजार राइड्स पूरी करने वाले ड्राइवर के दावे पर छिड़ी बहस
दिल्ली के एक उबर ड्राइवर इन दिनों इंटरनेट पर छाए हुए हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले हजरत ने हाल ही में उबर के साथ 50,000 ट्रिप पूरी करने का असाधारण लक्ष्य हासिल किया है.
Uber Driver Income: आज के दौर में गिग इकोनॉमी ने लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अपनी मेहनत और लगन से ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो हर किसी का ध्यान खींच लेती है. ऐसी ही एक कहानी दिल्ली में उबर चलाने वाले हजरत की है, जिन्होंने हाल ही में अपनी 50,000 ट्रिप पूरी करने की उल्लेखनीय उपलब्धि साझा की है.
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हजरत की कहानी संघर्ष और बदलाव की है. उबर से जुड़ने से पहले वे एक सिलाई कंपनी में मामूली वेतन पर काम करते थे. वहां उन्होंने तीन साल बिताए, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रही.
सिलाई मशीन से स्टीयरिंग व्हील तक
हजरत बताते हैं कि उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब उनके एक दोस्त ने उन्हें उबर जॉइन करने की सलाह दी. दोस्त का कहना था कि यह कंपनी अच्छा काम और बेहतर कमाई का मौका देती है. शुरुआत में हजरत थोड़े डरे हुए थे.
उन्होंने बताया, “मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूं और मुझे नहीं पता था कि उबर के साथ काम कैसे मैनेज किया जाता है. लोकेशन देखना और ऐप चलाना मेरे लिए बड़ी चुनौती थी. लेकिन उनके दोस्त ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि अनुभव के साथ सब आसान हो जाता है.” एक दोस्त की मदद से गाड़ी का इंतजाम हुआ और हजरत का सफर शुरू हुआ.
एक महीने में कितना कमाया?
ड्राइविंग विद उबर इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर साझा किए गए वीडियो में हजरत ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि वे अब तक 50,000 ट्रिप पूरी कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है. सबसे चौंकाने वाली बात उनकी कमाई रही. हजरत के अनुसार, उन्होंने एक महीने में अधिकतम 1,20,000 रुपये तक कमाए हैं.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
हजरत का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया और इसे 77,400 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. जहां कई लोग उनकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग उनकी कमाई के दावों पर सवाल उठा रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स और अन्य ड्राइवरों का तर्क है कि 1.20 लाख रुपये की मासिक कमाई आम ड्राइवरों के लिए लगभग असंभव है. लोगों का कहना है कि फ्यूल, कार की किस्त, मेंटेनेंस और उबर के कमीशन के बाद हाथ में आने वाली रकम काफी कम रह जाती है.
क्या कहते हैं बाकी प्लेटफॉर्म?
विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे ग्लासडोर के अनुसार, दिल्ली में एक उबर ड्राइवर की औसत मासिक आय लगभग 18,883 रुपये से 25,000 रुपये के बीच होती है. कुछ मामलों में यह 29,000 रुपये तक जा सकती है. ऐसे में हजरत द्वारा बताया गया 1.20 लाख का आंकड़ा या तो किसी विशेष सर्ज प्राइसिंग वाले महीने का है या फिर इसमें खर्चों को शामिल नहीं किया गया है.
हजरत की कहानी यह तो साबित करती है कि प्लेटफॉर्म आधारित काम में निरंतरता और मेहनत से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन यह कमाई के अंतर की बहस को भी जन्म देती है. उबर जैसी कंपनियों में आय पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप कब, कहाx और कितनी बार गाड़ी चलाते हैं.