बाबर आजम को टीम से कैसे निकालें, मौलवी से बोला शख्स- इसका तरीका बता दो प्लीज | गजब ही है VIDEO
Babar Azam Viral Video: वीडियो में देखेंगे कि एक शख्स मौलाना को लाइव टीवी पर फोन करता है और बाबर आजम को टीम से निकालने का तरीका पूछता है.
Viral Video Today: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम (Babar Azam) अपने करियर के सबसे खराब दौर में हैं. टी-20 विश्व कप (T20 World Cup) में भी उनका बल्ला शांत नजर आया है. टूर्नामेंट की पिछली पांच पारियों में ये स्टार खिलाड़ी फिफ्टी तक नहीं लगा पाया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके टीम में बने रहने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. पाकिस्तान में ऐसे ही एक क्रिकेट प्रशंसक ने लाइव टीवी पर बाबर आजम को टीम से बाहर निकालने का तरीका पूछ लिया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और नेटिजन्स वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.
मौलाना से पूछा बाबर को बाहर करने का तरीका
वायरल वीडियो किसी कार्यक्रम से जुड़ा नजर आता है, जिसमें धार्मिक मामलों के जानकार मौलाना बैठे हैं. सामने एंकर भी बैठी नजर आती हैं. कार्यक्रम में धार्मिक तरीकों से लोगों की समस्याओं को निपटाने की कोशिश की जाती है. इसी क्रम में एक शख्स फोन करता है और मौलाना का अभिवादन करता है. इसी के साथ शख्स अपनी समस्या बताते हुए कहता कि वो क्रिकेट से बहुत प्यार करता है. कराची से बात कर रहा शख्स आगे कहता है कि उसे जुनून की हद तक क्रिकेट से प्यार है.
क्या बोला शख्स
इसके बाद शख्स जो कुछ कहता है कि उसकी कल्पना खुद मौलाना और एंकर ने तक नहीं की थी. शख्स कहता है कि उसे इस बात का वजीफा चाहिए कि बाबर आजम किसी तरह टीम से निकल जाए. शख्स अपनी बात स्पष्ट करते हुए आगे कहता है कि उसे कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बताया जाए जिससे बाबर आजम टीम से बाहर निकल जाए. मजेदार है कि एंकर भी शख्स का जवाबा देते हुए बाबर आजम पर तंज कसती हैं. एंकर कहती है कि अब बच्चे भी चाहते हैं कि बाबर आजम टीम से बाहर हो जाएं.
मालूम हो पाकिस्तानी कार्यक्रम से जुड़ा ये वीडियो इंस्टाग्राम पर affan_ki.memes नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.