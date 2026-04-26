Hindi Viral

How Will You Live Without Me When Mother Jokingly Asked Her Child Video Went Viral

मां ने मजाक में पूछा- मेरे बिना कैसे रह पाओगे, मगर बच्चे का जवाब सुनकर आंसू नहीं रुके

सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो पल, जब बच्चा रोते हुए पूछता है कि क्या उसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी. वह कहता है कि वह भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी वापस आ जाए

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को भावुक भी कर दिया है और गुस्से से भर भी दिया है. वीडियो में एक मां अपने छोटे बच्चे से ऐसा सवाल पूछती है, जिसे सुनकर मासूम का रिएक्शन सीधे दिल पर असर करता है. वीडियो की शुरुआत में मां बच्चे से बार-बार पूछती है कि अगर वह उसे छोड़कर चली जाए तो वह क्या करेगा. पहले तो बच्चा हल्के अंदाज में जवाब देता है, लेकिन जैसे-जैसे सवाल दोहराया जाता है, उसका चेहरा बदलने लगता है. कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज कांपने लगती है और वह रोने लगता है.

ये भी जरूर पढ़ें- Viral Video: पत्नी ने फोन पर कही ऐसी बात सुनते ही डर गया पति, फिर रातभर सोया ही नहीं बेचारा

आंसू नहीं रोक पाया बच्चा

सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो पल, जब बच्चा रोते हुए पूछता है कि क्या उसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी. वह कहता है कि वह भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी वापस आ जाए. इस मासूम जवाब ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. हालांकि, वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है. एक तरफ लोग बच्चे की मासूमियत देखकर भावुक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स मां की आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि कंटेंट बनाने के लिए बच्चे को ऐसी स्थिति में डालना गलत है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Kiaansh (@wiggle_bear_)

Add India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

कई लोगों ने कमेंट कर लिखा कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह के सवाल पूछना उनके मन पर गहरा असर डाल सकता है. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी, जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर देखा जा रहा है. वीडियो ने एक बार फिर पेरेंटिंग को लेकर बहस छेड़ दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया के लिए बच्चों की भावनाओं के साथ इस तरह का प्रयोग सही है. फिलहाल यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें