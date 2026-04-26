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मां ने मजाक में पूछा- मेरे बिना कैसे रह पाओगे, मगर बच्चे का जवाब सुनकर आंसू नहीं रुके

सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो पल, जब बच्चा रोते हुए पूछता है कि क्या उसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी. वह कहता है कि वह भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी वापस आ जाए

Published date india.com Published: April 26, 2026 9:18 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
मां ने मजाक में पूछा- मेरे बिना कैसे रह पाओगे, मगर बच्चे का जवाब सुनकर आंसू नहीं रुके

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को भावुक भी कर दिया है और गुस्से से भर भी दिया है. वीडियो में एक मां अपने छोटे बच्चे से ऐसा सवाल पूछती है, जिसे सुनकर मासूम का रिएक्शन सीधे दिल पर असर करता है. वीडियो की शुरुआत में मां बच्चे से बार-बार पूछती है कि अगर वह उसे छोड़कर चली जाए तो वह क्या करेगा. पहले तो बच्चा हल्के अंदाज में जवाब देता है, लेकिन जैसे-जैसे सवाल दोहराया जाता है, उसका चेहरा बदलने लगता है. कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज कांपने लगती है और वह रोने लगता है.

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आंसू नहीं रोक पाया बच्चा

सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो पल, जब बच्चा रोते हुए पूछता है कि क्या उसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी. वह कहता है कि वह भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी वापस आ जाए. इस मासूम जवाब ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. हालांकि, वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है. एक तरफ लोग बच्चे की मासूमियत देखकर भावुक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स मां की आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि कंटेंट बनाने के लिए बच्चे को ऐसी स्थिति में डालना गलत है.

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क्या बोले नेटिजन्स

कई लोगों ने कमेंट कर लिखा कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह के सवाल पूछना उनके मन पर गहरा असर डाल सकता है. वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी, जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर देखा जा रहा है. वीडियो ने एक बार फिर पेरेंटिंग को लेकर बहस छेड़ दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया के लिए बच्चों की भावनाओं के साथ इस तरह का प्रयोग सही है. फिलहाल यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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