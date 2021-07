Hula Hooping Around The Bum: लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते. ऐसे ही एक लड़की ने इस तरह से हूला हूप (Hula Hoop) किया कि देखने वाले हैरान रह गए. इस लड़की ने अपने कूल्हे पर हूला हूप करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया है.Also Read - Jija Saali Dance: साली ने हद कर दी! जीजा संग किया धमाकेदार डांस, शर्म से पानी-पानी होते रहे बेचारे | देखें Viral Video

डांसर्स को कमर या गले में हूला हूप करते देखने वाले लोग ये वीडियो देखकर हैरान हैं. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा आइडिया भी सामने ला सकता है.

इस लड़की का नाम है एंड्रिया. इसने हूला हूप को सबसे लंबे समय तक कूल्हे पर घुमाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. करीब 31 मिनट 25 सेकेंड तक इसने हूला हूप को घुमाया.

एंड्रिया का ये वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Longest duration hula hooping around the bum 31 min 25 sec by Andrea M

देखें वीडियो-

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 75 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. लोग एंड्रिया की इस कोशिश को देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.