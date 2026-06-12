सिगरेट पीने के लिए पैसे मांगे मगर एक रुपया नहीं मिला, तभी गंडासा लेकर पत्नी पर टूट पड़ा हैवान पति | देखिए ये वीडियो

Shocking Video Today: वीडियो में नजर आता है कि सड़क पर एक महिला अपने नन्हे बच्चे के साथ पूरी ताकत के दौड़ रही है. वहीं उसके पीछे एक हैवान शख्स गंडासा लेकर मौत की तरह पीछा कर रहा है.

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पत्नी पर बर्बरता से हमला करते हुए हैवान पति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया जा रहा है. (Photo/X)

Husband Wife Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में एक हैरान करने वाला वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में ऐसा कुछ नजर आता है जो किसी के भी होश उड़ा देगा. वीडियो में नजर आता है कि सड़क पर एक महिला अपने नन्हे बच्चे के साथ पूरी ताकत के दौड़ रही है. वहीं उसके पीछे एक हैवान शख्स गंडासा लेकर मौत की तरह पीछा कर रहा है. वायरल वीडियो में ये नजारा इतना डरावना है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा. बताया जाता है कि शख्स और महिला दोनों पति-पत्नी हैं. दोनों के बीच सिगरेट पीने के पीछे विवाद हो गया. ये विवाद इतना बढ़ गया कि शख्स गंडासा लेकर पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है.

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सिगरेट के पैसे विवाद की वजह

हैरान कर देने वाली इस घटना का वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. दावा किया गया कि पूरा मामला बांग्लादेश का है. यहां सिगरेट के पैसे दिए जाने से इनकार के बाद शख्स ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया. हैवान पति गंडासा लाता है और महिला पर हमला कर दिया. वीडियो में नजर आता है कि महिला की किस्मत अच्छी थी. उसने गोली की रफ्तार से अपना बच्चा उठाया और सड़क पर दौड़ लगा दी. अब इसके बाद जो कुछ नजर आता है सबकुछ कैमरे में कैद है.

चीखते हुए दौड़ने लगी महिला

इसमें देखेंगे कि महिला बच्चे के साथ सड़क पर चीखते चिल्लाते हुए दौड़ रही है. वहीं उसके पीछे गंडासा लेकर शख्स दौड़ा चला आ रहा है. वीडियो में आगे नजर आता है कि महिला किसी तरह सड़क किनारे खड़े लोगों के बीच पहुंचती हैं और खुद को बचाने की गुहार लगाती है. इधर आसापस खड़े लोग भी तुंरत मदद के लिए आगे आते हैं. फ्रेम के आखिर में देखेंगे कि लोग हैवान पति को उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं. इधर लोगों की भीड़ देखकर शख्स वापस लौट जाता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Bangladesh: Kanglu chasing his wife with a sharp weapon because she didn’t give him money to smoke pic.twitter.com/0kqb9ChPOy — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 11, 2026

मालूम हो हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. हालांकि बांग्लादेश का ही है या फिर मामला सिगरेट के पैसे से जुड़ा है, इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.