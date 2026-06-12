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सिगरेट पीने के लिए पैसे मांगे मगर एक रुपया नहीं मिला, तभी गंडासा लेकर पत्नी पर टूट पड़ा हैवान पति | देखिए ये वीडियो

Shocking Video Today: वीडियो में नजर आता है कि सड़क पर एक महिला अपने नन्हे बच्चे के साथ पूरी ताकत के दौड़ रही है. वहीं उसके पीछे एक हैवान शख्स गंडासा लेकर मौत की तरह पीछा कर रहा है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 12, 2026, 8:27 PM IST
Shocking Video Today
पत्नी पर बर्बरता से हमला करते हुए हैवान पति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया जा रहा है. (Photo/X)

Husband Wife Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में एक हैरान करने वाला वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में ऐसा कुछ नजर आता है जो किसी के भी होश उड़ा देगा. वीडियो में नजर आता है कि सड़क पर एक महिला अपने नन्हे बच्चे के साथ पूरी ताकत के दौड़ रही है. वहीं उसके पीछे एक हैवान शख्स गंडासा लेकर मौत की तरह पीछा कर रहा है. वायरल वीडियो में ये नजारा इतना डरावना है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा. बताया जाता है कि शख्स और महिला दोनों पति-पत्नी हैं. दोनों के बीच सिगरेट पीने के पीछे विवाद हो गया. ये विवाद इतना बढ़ गया कि शख्स गंडासा लेकर पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है.

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सिगरेट के पैसे विवाद की वजह

हैरान कर देने वाली इस घटना का वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. दावा किया गया कि पूरा मामला बांग्लादेश का है. यहां सिगरेट के पैसे दिए जाने से इनकार के बाद शख्स ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया. हैवान पति गंडासा लाता है और महिला पर हमला कर दिया. वीडियो में नजर आता है कि महिला की किस्मत अच्छी थी. उसने गोली की रफ्तार से अपना बच्चा उठाया और सड़क पर दौड़ लगा दी. अब इसके बाद जो कुछ नजर आता है सबकुछ कैमरे में कैद है.

चीखते हुए दौड़ने लगी महिला

इसमें देखेंगे कि महिला बच्चे के साथ सड़क पर चीखते चिल्लाते हुए दौड़ रही है. वहीं उसके पीछे गंडासा लेकर शख्स दौड़ा चला आ रहा है. वीडियो में आगे नजर आता है कि महिला किसी तरह सड़क किनारे खड़े लोगों के बीच पहुंचती हैं और खुद को बचाने की गुहार लगाती है. इधर आसापस खड़े लोग भी तुंरत मदद के लिए आगे आते हैं. फ्रेम के आखिर में देखेंगे कि लोग हैवान पति को उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं. इधर लोगों की भीड़ देखकर शख्स वापस लौट जाता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

मालूम हो हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. हालांकि बांग्लादेश का ही है या फिर मामला सिगरेट के पैसे से जुड़ा है, इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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